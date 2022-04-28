«Роскино» возглавила бывшая глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Генеральным директором «Роскино» стала бывшая глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Инна Шалыто.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании. Занимавшая до этого пост главы гендиректора Евгения Маркова войдет в совет директоров «Роскино», говорится в сообщении.

Отмечается, что Шалыто продолжит развивать основные направления деятельности организации, среди которых продвижение кино, анимации и сериалов российских кинокомпаний на зарубежных рынках, а также образовательные инициативы и повышение узнаваемости российских талантов за границей.

Евгения Маркова была создателем и инициатором проведения ежегодного форума международных байеров Key Buyers Event по закупке российского контента для зарубежной аудитории. В 2021 году форум состоялся в третий раз, собрав более 1600 участников из 86 стран. Под руководством Марковой компания начала системно поддерживать международную копродукцию, запустив программы Focus on Russia и Country Dialogs в рамках ключевых кинорынков, и организовало образовательные программы для российских продюсеров.

«За последние годы успех контента от российских производителей на международном уровне перешел из разряда единичных случаев в тенденцию. Мы наблюдали, как один за другим российские проекты покоряли топы международных стриминговых платформ и брали главные призы кинофестивалей по всему миру. Мы показали кино и сериалы на русском языке в регионах, которые никогда не видели контент из России. Наша партнерская сеть за рубежом стала по-настоящему глобальной, и я надеюсь, база, которую Роскино создало для продвижения российского контента за рубежом, поможет сохранить такой важный сегодня международный диалог в области культуры», — цитирует издание бывшую главу организации.

Шалыто, в свою очередь, заявила, что рада присоединиться к команде «Роскино». «Для меня большая честь и ответственность — возглавить компанию с почти столетней историей. Сейчас перед отраслью стоят новые вызовы, и главной задачей в Роскино для меня станет укрепление партнерства с новыми макрорегионами — крупными рынками дистрибуции контента в Азии и Латинской Америке, где кино, анимация и сериалы от ведущих российских производителей уже имели локальный успех, который нам теперь предстоит масштабировать», — сказала она.

Инне Шалыто 39 лет, она родилась в Ленинграде, сообщают «Ведомости». В 2005 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича по специальности «регионовед». В 2013-2014 годах Шалыто работала заместителем председателя комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, с 2014 по 2016 год занимала пост председателя городского комитета по развитию туризма. На этой должности она занималась разработкой новых туристических пакетов и продвижением города на российском и зарубежном рынках. Также Шалыто работала в АФК «Система» и Yota на руководящих должностях, была директором по развитию инновационных медиапродуктов МТС, руководила компанией «Стрим».

Евгения Маркова возглавляла «Роскино» с февраля 2020 года, до нее должность гендиректора компании занимала Екатерина Мцитуридзе.

Компания «Роскино» является преемником основанного в 1924 году «Совэкспортфильма», который занимался производством и прокатом советского кино за рубежом. Сейчас организация принадлежит Росимуществу и имеет статус национального оператора по продвижению отечественных фильмов и сериалов за рубежом. В частности, компания организует международные фестивали российского кино.

По данным «Роскино» на осень 2021 года, самыми популярными российскими сериалами, проданными за границу в прошлом году стали триллер «Перевал Дятлова» от компании «1-2-3 Production», пакет сериалов ВГТРК: «Зулейха открывает глаза», «Грозный», «Оптимисты. Карибский сезон», «Зови меня мамой», «Закрытый сезон», а также «Секреты семейной жизни» от компании «Среда» и холдинга «МТС Медиа».