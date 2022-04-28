Южные ворота в Россию

Владимир Путин и Никол Пашинян подписали совместное заявление, обозначив основные приоритеты и направления развития союзнических отношений. С точки зрения развития экономического сотрудничества, наибольший интерес представляют положения, связанные с наращиванием взаимной торговли и ее диверсификацией с использованием механизмов ЕАЭС, а также преодолением внешних вызовов.

Стороны подтвердили необходимость увеличения и диверсификации структуры товарооборота с использованием механизмов Евразийского экономического союза.

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За время действия Союза, 2015-2021 гг., товарооборот между Арменией и Россией вырос более чем в 2 раза — с 1,2 до 2,6 млрд долл. США. В частности, импорт России из Армении — с 0,2 до 0,71 млрд долл. США, экспорт в Армению — с 1 до 1,9 млрд долл. США. В структуре импорта России из Армении за аналогичный период снизилась доля продовольственных товаров с 78% до 61%, товаров машиностроения и транспортных средств с 11% до 5,3% при одновременном увеличении удельного веса текстильных изделий и обуви с 1% до 12,5%. В российском экспорте в Армению увеличился удельный вес товаров химической промышленности, продовольствия, оборудования и транспортных средств, а также металлов и изделий из них.

За счет каких товаров возможно нарастить объемы товарооборота и насколько? Расчеты показывают, что объемы нереализованного экспортного потенциала Армении на рынок России составляют более 270 млн долл. США. Достижение такого объема возможно за счет наращивания поставок вина, овощей и фруктов, алюминиевой фольги и ветеринарных вакцин. В свою очередь, нереализованный экспортный потенциал России на рынок Армении равен 206 млн долл. США, он может быть достигнут в результате наращивания поставок необработанного алюминия, продовольственных товаров, плоского проката и др.

В привязке к механизмам ЕАЭС речь идет, прежде всего, об использовании возможностей Союза для устранения барьеров на пути движения товаров и диверсификации структуры товарооборота. Так, с 2016 г. ведется системная работа по устранению препятствий на рынке ЕАЭС — за это время было устранено 57 препятствий. Согласно оценкам ВАВТ, выигрыш Армении от участия в ЕАЭС составляет 1,5 п.п. реального ВВП (или около 210 млн долл. США) за 2016-2021 гг., а ежегодный вклад интеграции составляет около 0,3 п.п. (42 млн долл. США).

Стороны выразили озабоченность в связи с применением рядом стран односторонних ограничительных мер и намерены сообща преодолевать обусловленные ими вызовы.

В отношении России был введен широкий перечень односторонних ограничительных мер, которые можно разделить на 4 основные группы: 1) ограничения в отношении импорта отдельных товаров из России (включая некоторые энергоносители, черные металлы, древесину и др. товары), а также поставок товаров высокого передела на рынок России (включая оборудование для добычи энергетических ресурсов, товары двойного назначения); 2) ограничения в отношении транспортировки товаров; 3) финансовые ограничения; 4) ограничения в отношении отдельных физ. лиц. Кроме того, ряд иностранных компаний заявили об уходе с российского рынка или приостановке операций, инвестиций и отдельных проектов.

Описываемые ограничения напрямую не были введены в отношении партнеров России по Союзу, однако косвенно способны в значительной степени повлиять на состояние их экономик, что объясняется тесными кооперационными связями экономик стран ЕАЭС с Россией. В целях минимизации негативных эффектов от внешних ограничений, 17 марта Советом ЕЭК был одобрен Перечень мер по повышению устойчивости экономик государств — членов Евразийского экономического союза, включая обеспечение макроэкономической стабильности. Он включает 33 меры, которые делятся на 4 блока: 1) Таможенное, таможенно-тарифное регулирование; 2) Внутренний рынок и кооперация; 3) Финансовые и валютные рынки; 4) Международное экономическое сотрудничество с третьими странами и интеграционными объединениями и нетарифное регулирование, защитные меры.

Применительно к двустороннему взаимодействию России и Армении, минимизация негативных эффектов от внешних ограничений возможна по двум направлениям: замещение товарами из Армении импорта из недружественных стран на рынке России и развитие альтернативных логистических путей. По первому направлению можно выделить, преимущественно, продовольственные товары, отдельные виды минеральных продуктов (гранит), текстиль, мебель. Что касается второго направления, перспективным видится практическая реализация международного транспортного коридора «Север-Юг». Согласно оценкам ЕАБР, Армения может стать важным транзитным узлом благодаря подключению к МТК «Север-Юг». Важным шагом в этом направлении является постепенная разблокировка транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Такая работа уже ведется в рамках рабочей группы с участием Азербайджана, Армении и России.

Подводя итоги, можно отметить, что двустороннее сотрудничество России и Армении активно развивалось. Даже в условиях внешних ограничений, дальнейшее развитие торгово-экономических отношений между странами способно генерировать выгоды для обеих сторон. Для их достижения представляется целесообразным сосредоточиться на первоочередных мерах для стабилизации текущей ситуации, разработанных странами ЕАЭС.