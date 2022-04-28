Захарова: Россия остается открытой к диалогу с НАТО

Западные страны могут поддерживать диалог с Россией, но на равноправных условиях, цитирует агентство РИА Новости заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой в ходе брифинга 28 апреля.

Как уточнила российский дипломат для того, чтобы это произошло, Западу необходимо прекратить дальнейшее укрепление альянса в Европе и расширение на восток.

«Россия остается открытой для диалога с НАТО, но на равноправной основе. В то же время Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента», - подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

