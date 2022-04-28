Ростуризм заявил о работе над запуском перевозок на базе чартеров в Египет и Турцию

С мая текущего года ожидается запуск чартерных перевозок в Египет и Турцию, в настоящее время ведется соответствующая работа, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение главы Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой.

«В настоящее время есть прямое авиасообщение со Стамбулом, есть прямое авиасообщение с рядом курортов Египта. Однако объемы по-прежнему недостаточны. И мы сейчас работаем над расширением возможностей не только регулярных перевозок с мая, но и над запуском чартерных перевозок», - сказала Догузова.

Она уточнила, что мера необходима для реализации туроператорами «объема накопленных обязательств».

Ростуризм совместно с Минтрансом, Росавиацией и зарубежными коллегами работает над тем, чтобы российским туристам были доступны поездки по наиболее популярным зарубежным направлениям, хотя и в ограниченном количестве. Помимо Египта и Турции, россияне сегодня могут отдохнуть в ОАЭ, Шри-Ланка, Катаре, Бахрейне и Сейшельских островах.

Со второй половины мая планируется запустить прямые рейсы с Мальдивами. Кроме того, российские туристы могут отправиться в Узбекистан, Азербайджан и Беларусь, сообщил глава ведомства.

Она отметила, что в ряд стран можно попасть с пересадками. Также Догузова рекомендовала россиянам максимально учитывать текущую ситуацию и тщательно подходить к организации и планированию зарубежных поездок.

