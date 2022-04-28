Росздравнадзор: зарубежные фармпроизводители не отказываются поставлять лекарства в Россию

Ни один иностранный производитель лекарств не отказался от поставок препаратов в Россию, передает агентство РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы Росздравнадзора. В министерстве отметили, что некоторые из таких поставщиков говорят об увеличении объемов поставок.

«Крупнейшие дистрибьюторы страны заверили, что по состоянию на 27 апреля 2022 года ни один из иностранных производителей не объявил о прекращении поставок фармацевтических препаратов в Россию. Кроме того, с некоторыми из них сегодня ведутся переговоры даже об увеличении объемов поставок», - говорится в сообщении.

Кратковременный дефицит некоторых лекарств в российских аптеках может возникнуть из-за поиска новых логистических маршрутов или задержек на границе, сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что на сегодня в Российской Федерации нет стабильного дефицита определенных лекарств.

