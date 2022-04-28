Самая слабая валюта в мире

В Японии подвели итоги заседания национального центробанка. Банк Японии в очередной раз решил сохранить учетную процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Само по себе это решение новостью назвать трудно: такая ставка сохраняется с января 2016 года.

Но сейчас решение японского регулятора негативно сказалось на иене. Сказалось и то, что растет ставка Федеральной резервной системы США.

По состоянию на 10.24 по московскому времени, курс доллара к иене вырос на 1,33%, с 128,42 иены до 130,25 иены.

Прогноз роста ВВП страны на2022 финансовый год (с 1 апреля) японский центробанк понизил до2,9%, тогда как еще в январе он прогнозировался на уровне 3,8%. Прогноз по темпам инфляции на текущий финансовый год был повышен до1,9% с январских 1,1%.

Банк Японии заинтересован в слабой иене — низкий курс национальной валюты играет на руку местным производителя, в частности, автоконцернам. Как пишет BNN Bloomberg, ослабление иены поможет японским автопроизводителям решить проблемы, с которыми они сталкиваются в данный момент, включая вспышку вируса в Китае, нехватку запчастей и более высокие затраты на сырье. Среди производителей, которые могут выиграть от ослабления иены, Mazda и Subaru Corp., имеющие высокие объемы экспорта.

Иена худеет, но это не болезнь, это диета

Нынешняя неделя становится феноменально негативной для японской иены, подтверждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. В четверг 28 апреля доллар поднялся выше принципиального рубежа 130 иен. Достигнут максимум за 20 лет, с 2002 года. И впечатляет не только само это достижение, говорит он, но и динамика падения «японца». За неполные два месяца, с начала марта, доллар к нему подскочил с достаточно нейтрального уровня 115 иен, то есть на 13%. В это же время, индекс доллара USDX к шести основным валютам поднялся «только» на 6%: с 97,7 пунктов к 103,4 пункта.

Такое двукратное превышение темпов снижения иены по сравнению со средним показателем рынка связан с факторами, лежащими на стороне и доллара, и иены и дополняющими друг друга. Ралли «американца» объяснимо, отмечает Марк Гойхман. ФРС США взяла курс на ускоренное повышение своей процентной ставки в борьбе с сильной инфляцией. Взлёт доллара в последние недели связан с анонсированным её увеличением 4 мая сразу вдвое — с 0,5% до 1%.

При этом достаточно высоки темпы роста американского ВВП — 5,5% в годовом исчислении. Это выше, чем у основных конкурентов. Поэтому, указывает эксперт, доллар пользуется популярностью в последние месяцы, быстро повышается доходность вложений в американские гособлигации: с 1,7% в марте к 2,8% в апреле.

А что же с Японией, с иеной? Её экономика по темпам роста кардинально отстаёт не только от США, но и от других развитых стран. ВВП в годовом исчислении увеличился лишь на 0,7%. Крайне низка инфляция — 1,2%, что создаёт немалые проблемы стимулирования потребительского и инвестиционного спроса. Процентная ставка Банка Японии отрицательная — минус 0,1%. Самое главное, уверен Марк Гойхман, в том, что политика японского регулятора из-за этого противоположна действиям ФРС. Такого резкого расхождения между ФРС и другими основными центробанками нет. Они постепенно, хотя и не так быстро и значительно, переходят к ужесточению политики.

А Банк Японии стремится стимулировать экономику продолжением своей мягкости, низкими ставками, накачкой хозяйства деньгами. Поэтому векторы движения двух валют — разнонаправлены. Это не просто доллар растет, как происходит по его отношению к евро, фунту, франку и пр. Это ещё и иена падает по своим причинам. Соответственно, движение в паре доллар/иена сильнее, чем у доллара в среднем.

Такая ситуация не только не противоречит, но всячески поддерживается Банком Японии, подтверждает Марк Гойхман. Слабее иена — сильнее экономика. Поскольку она ориентирована на экспорт, слабая валюта даёт преимущества в международной торговле, увеличивает поток доходов в иенах в экономику. Таким образом, ФРС «спасает» Японию, совершенно не думая об этом. «В случае продолжения действия данного соотношения факторов мы можем увидеть, после некоторой консолидации котировок в диапазоне 126-130 иен за доллар, дальнейший их рост к 132 долларам», — отмечает аналитик.

Своеобразный рекорд

Динамика японской иены отражает инертность центробанка страны на фоне высокой инфляции, соглашается эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Монетарно-фискальное стимулирование экономики априори ослабляет нацвалюту. Также на слабость иены влияет импортозависимый от взлетевшего сырья характер ее экономики. Производители из этой страны явно проигрывают на фоне роста затрат. Вот и сегодня ЦБ Японии вновь сохранил отрицательную ставку, что привело к очередному обвалу курса национальной валюты.

По факту, констатирует Михаил Зельцер, сегодня иена — самая слабая валюта в мире из корзины резервных валют. Девальвация с начала года уже под 15%, и в прошлом году было падение на 10%. У 130 за доллар, предполагает аналитик, курс возможно и притормозится, но пока Банк Японии «думает», у иены шансов мало.