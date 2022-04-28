СК РФ проанализирует новые сведения о биологической программе на Украине

Следственный комитет России проанализирует новую информацию, озвученную посольством России в США о незаконной военно-биологической деятельности на Украине, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы СК РФ.

«Следственный комитет запросит имеющуюся информацию у МИД России, а также примет меры по установлению лиц, пострадавших от вышеуказанных действий, для их последующего допроса», - отметили в ведомстве.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин был проинформирован о расследовании по разработкам биологического оружия США, анализ документов позволил выявить причастных, связанных с Пентагоном, передает агентство.

«Бастрыкин был проинформирован о расследовании обстоятельств проведения научных исследований по созданию элементов биологического оружия на территории Украины, их финансирования иностранными государствами, в частности, Соединенными Штатами», - сообщили в пресс-службе СК.

В заявлении уточняется, что с помощью полученных документов есть возможность «определить круг лиц, связанных с военно-биологической деятельностью в Украине, включая представителей Министерства обороны США».

