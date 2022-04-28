Сохранение Байкала зависит от уровня жизни населения

Пока в рамках нацпроекта «Экология» высокие государственные органы ищут пути решения проблемы загрязнения Байкала, меняя технологии ликвидации старых отходов и нанимая подрядчиков для модернизации очистных сооружений, местные ученые указывают на совершенно иные факторы, угрожающие биоразнообразию крупнейшего мирового пресного озера. При этом специалисты жалуются на катастрофическую недофинансированность профильной науки. Обо всем этом «Эксперт» побеседовал с доктором географических наук Арнольдом Тулохоновым — руководителем отделения Русского географического общества в республике Бурятия, научным руководителем Байкальского института природопользования СО РАН, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2013—2017) от Республики Бурятия.

— Арнольд Кириллович, озеро Байкал сейчас находится в центре внимания экологов. Как бы вы оценили текущую обстановку в регионе? Есть ли риски потери статуса ЮНЕСКО?

— С моей точки зрения какой-либо катастрофической экологической ситуации на Байкале нет. Для этого достаточно отметить, что после распада плановой экономики в Бурятии и в Забайкальском крае, занимающих основную часть водосбора, по известным причинам закрылись десятки промышленных предприятий, полностью перешло на фермерские рельсы сельское хозяйство, более 30 лет как запрещено использование химических препаратов для производства продуктов питания. Таким образом резко снизились объемы загрязнения окружающей среды. С моей точки зрения, проблемы зарастания водорослями и другие экологические угрозы Байкалу - не более чем последствия глобальных изменений климата и связаны с желанием «зеленых» или иноагентов «заработать» политический и иной капитал. После украинских событий, не вижу каких-либо оснований обращать внимание на угрозы Запада по поводу потери статуса ЮНЕСКО, тем более что международные организации давно уже не участвуют в финансовой поддержке природоохранных мероприятий на Байкале.

— Какие в целом экологические риски для Байкала существуют?

— Главную экологическую угрозу представляет только рост «дикого» российского туризма, браконьерство и загрязнение от водного транспорта. Если же говорить о рисках для биоразнообразия, то это, в первую очередь, неконтролируемый рост численности нерпы и баклана, последний необходимо вернуть к численности конца прошлого века, то есть к минимуму. Численность же нерпы в норме не должна превышать 100 тысяч голов.

— Что, с Вашей точки зрения, входит в понятие «цивилизованный» туризм, каким он должен быть?

— «Цивилизованный туризм» в авторском представлении - это не только бизнес или средство созерцания, а более всего процесс познания окружающего мира, воспитания патриотизма к родной земле. В этих целях глава государства недавно отметил, что необходимо активно развивать научно-популярный туризм, а Байкал - это уникальная природная лаборатория для познания недр, космоса, истории освоения российского Востока, где расположены обсерватории и научные стационары Сибирского отделения Российской академии наук.

— Какие виды флоры и фауны требуют наиболее серьезной защиты, как можно им помочь?

— Сегодня наиболее уязвимой является численность байкальского осетра, которое можно увеличить за счет искусственного воспроизводства.

— Как вы оцениваете вклад органов власти, местного самоуправления и местных жителей в решение природоохранных задач?

— В настоящее время роль федеральных органов сводится только к финансированию природоохранных задач и введению ограничений и запретов для местного населения. Региональные органы власти и органы МСУ в связи с отсутствием средств практически не участвуют в этой работе. Местное население лишено прав на лесопользование, лов рыбы, пастьбу скота, заготовку пушнины, передвижение автотранспорта, выделку шкур и даже на расширение кладбищ. В результате такого экологического геноцида, не имея своей собственности, оно негативно воспринимает все федеральные природоохранные директивы, отстраняется от участия даже в тушении лесных пожаров. Об эффективности федеральных органов власти можно судить и по такому уникальному факту, когда с 2001 по 2022 годы правительство издало пять постановлений по регулированию уровня озера Байкал, в которых есть только констатация факта его максимальных изменений и не более. За эти же годы приняты разработанные наукой три федеральные программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории». Ни одна из них не выполнена в полном объеме, а блок по социально-экономическому развитию даже не упоминается в приоритетах этих программ. Между тем, долгие годы на всех трибунах я утверждаю, что решение задачи сохранения экосистемы Байкала неразрывно связано с повышением уровня жизни местного населения. Классики утверждают, что не может бедный человек охранять окружающую его природную среду, не принадлежащую ему. В России никогда запреты и ограничения не достигали желаемой цели.

— Чем можно помочь местному населению, чтобы оно не чувствовало себя таким обделенным?

— Необходимо изменить «разруху в головах» начальства и даже в Конституции, где окружающая природная среда рассматривается как природные ресурсы. Необходимо изменить законодательную базу, где в соответствии с Конституцией должны быть прописаны не ограничения, а права местного населения, собственность на землю, лес, водные объекты. Только хозяин своей земли может рационально распорядится своей собственностью. Экология (от слова ойкос) по определению является наукой о своем доме.

— А какая помощь необходима сообществу?

— Научному сообществу сегодня необходимо достойное финансирование, творческая свобода и государственный заказ. Между тем, в настоящее время Академия наук лишена права руководства академическими институтами, а управление ими осуществляют Министерство науки и высшего образования, в котором нет ни одного члена РАН, как нет и избранных представителей академического сообщества в правительстве и в парламенте государства. А во главе науки стоят так называемые «эффективные менеджеры», имеющие самое смутное представление о научном творчестве. Многие годы, работая в Совете Федерации я обращался к правительству с просьбой выделить на развитие академической науки хотя бы один процент от ВВП, при том что в развитых странах на науку выделяют в среднем до 3-5%. Однако в бюджете страны сегодня нет даже строки на такое финансирование. Великий гражданин мира Фредерик Жолио-Кюри утверждал: «Страна, не развивающая науку, неизбежно превращается в колонию», и мы уверенно идем этим путем.

— Какие современные исследования Байкала вы считаете наиболее значимыми? Какие исследования провести необходимо?

—При должном финансировании наука сегодня в состоянии решить любую проблему. Более важно законодательно закрепить процесс внедрения научных разработок в практику, которые чаще всего остаются на уровне «исследований». Для этого вместо Минобрнауки необходимо восстановить Госкомитет по науке и технике со всеми его правами и обязанностями.

— Байкал является центром притяжения туристов круглый год. Целесообразно ли ограничить турпоток и выделять квоты, как делают природоохранные зоны в разных странах мира?

— Туристические возможности Байкала огромны, и турпоток ограничивать нельзя. Надо только придать ему новые формы цивилизованного туризма. Недавно глава государства указал на необходимость развития научно-познавательного туризма, а Байкал является уникальной природной лабораторией для изучения недр, космоса, эндемичной флоры и фауны. Здесь расположены астрофизические обсерватории Сибирского отделения РАН, наблюдающие за солнечной активностью, в глубинах Байкала работает единственный в мире нейтринный телескоп для изучения процессов рождения Вселенной. Есть проект по привлечению туристов провести на льду встречу Восточного Нового года, во время которого можно будет самостоятельно измерить максимальную глубину Байкала, а затем этот лот нарезать как сувенир для каждого участника экспедиции.

Не менее важен историко-патриотический потенциал региона. Байкал расположен на Великом Чайном пути, на маршрутах первых российских посольств и экспедиций в Китай. Недавно усилиями местных меценатов к 175-летию Русского географического общества на границе с Монголией в г. Кяхта построена мемориальная арка «Ворота в Азию», на которой установлены бронзовые барельефы Пржевальского, Обручева, Козлова, Потанина и других великих российских путешественников, открывших для России мир Центральной Азии. Бурятия - самая восточная автономия на границе с буддийскими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь расположен Иволгинский Дацан - российский центр буддизма с нетленным телом хамбо-ламы Итыгилова, к которому для общения регулярно приезжают руководители государств и другие vip-персоны. Недавно принят закон о развитии агротуризма, который в сочетании с национальной кухней может привлечь на Байкал новых гостей. Бурятия - единственный регион в стране, где более тридцати лет законодательно запрещено использование в сельском хозяйстве химикатов и активно развивается органическое земледелие, есть планы производства халяльных и кошерных продуктов питания.