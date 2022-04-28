Стоимость студий в новостройках новой Москвы превысила 7 млн рублей

Средняя стоимость студий в новостройках новой Москвы по итогам первого квартала выросла на 8% и превысила 7 млн рублей. За год эта категория квартир подорожала на 25% при уменьшении средней площади на 1 кв. метр, до 24 «квадратов». Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на данные риелторской компании «Метриум».

«За три месяца цена студий увеличилась более чем на 500 тысяч рублей (с 6,6 до 7,1 млн рублей), а квадратный метр в таком типе квартир в среднем подорожал до 295 тысяч рублей. При этом площадь студий за первый квартал кардинально не изменилась», — сообщили риелторы.

В компании отметили, что студии дорожают быстрее других типов квартир. Так, однокомнатные квартиры в новостройках новой Москвы выросли в цене на 5% (до 9,3 млн рублей), двухкомнатные – на 4% (до 12,1 млн рублей), трехкомнатные – на 2% (до 15,5 млн рублей).

Ранее «Эксперт» писал, что средняя стоимость квартиры в новостройке «старой» Москвы в январе текущего года впервые в истории рынка превысила 13 млн рублей. В годовом выражении средняя цена выросла на 13%, за два года – на 26%.

Аналитики «Авито. Недвижимость» подсчитали, что стоимость квартир в новостройках крупнейших городов России в январе 2022 года выросла на 44% в годовом исчислении, до 135 000 рублей за 1 кв. м. В «ЦИАН. Аналитике» отметили, что в январе этого года 1 кв. м жилья в новостройке стоил 118 400 рублей, что на 32% выше прошлогодних цен.