Теханализ допускает укрепление рубля до 25 руб за доллар

Торги на Московской бирже вновь проходят в «зеленой» зоне: по итогам первого часа рубль подорожал к доллару на 0,5%, Индекс Мосбиржи вырос на 2%.

При этом ситуация на западных биржах складывается тревожной. Основная угроза исходит от продолжающего укрепляться доллара. Индекс доллара закрепился выше отметки 103, а пара евро-доллар торгуется чуть выше 1,05. Большинство экспертов ждет, что скоро доллар и евро достигнут паритета.

Сильный доллар всегда негативен для основных биржевых товаров, поскольку увеличивает затраты их потребителей в местных валютах. Политика также не радует. Американские законодатели одобрили чудовищную по степени правового беспредела инициативу о передаче части российских активов для помощи Украине, в том числе военной. Причем речь идет не только о средствах государства и Банка России, но и частных активах.