Теханализ допускает укрепление рубля до 25 руб за доллар

Торги на Московской бирже вновь проходят в «зеленой» зоне: по итогам первого часа рубль подорожал к доллару на 0,5%, Индекс Мосбиржи вырос на 2%.
При этом ситуация на западных биржах складывается тревожной. Основная угроза исходит от продолжающего укрепляться доллара. Индекс доллара закрепился выше отметки 103, а пара евро-доллар торгуется чуть выше 1,05. Большинство экспертов ждет, что скоро доллар и евро достигнут паритета.
Сильный доллар всегда негативен для основных биржевых товаров, поскольку увеличивает затраты их потребителей в местных валютах. Политика также не радует. Американские законодатели одобрили чудовищную по степени правового беспредела инициативу о передаче части российских активов для помощи Украине, в том числе военной. Причем речь идет не только о средствах государства и Банка России, но и частных активах.
Но рубль это все игнорирует, поскольку даже в нынешних условиях более чем на 40% обеспечен монетарным золотом, хранящимся в России. Сейчас российскую валюту поддерживают прежде всего платежи за газ, поступающие от «недружественных стран».
Техническая картина по паре доллар-рубль неоднозначна. С одной стороны, пара ушла в район 70-73, который в прошлом году всегда прерывал рост российской валюты.
Но если посмотреть на дневной график пары, то там прорисовывается фигура технического анализа «голова-плечи» с пиком 9-10 марта (котирови 120 руб. за доллар). По правилам теханализа, такая картинка должна реализоваться снижением пары на размер «головы», то есть в район 25 руб. за доллар.
Конечно, такого мощного роста рубля российские монетарные власти не допустят, поскольку это подорвет всю экономику России.
В фондовой секции Московской биржи лидируют расписки TCS Group Holding — головной компании банка «Тинькофф». Бумага прибавляет сегодня около 10% и полностью отыграла 25-процентное падение второй половины прошлой недели, вызванное резкими политическими высказываниями основателя группы Олега Тинькова и его намерением продать свою долю в этом бизнесе.
При этом группа «Тинькофф» среди бумаг финансового сектора является наиболее сильной. Она менее других пострадала от западных санкций и получила новых клиентов из подсанкционных банков.
После вчерашнего взлета более чем на 9%, еще 5% сегодня прибавляет «Яндекс». Но надо иметь в виду, что пока у компании есть риски предъявления к досрочному погашению конвертируемых облигаций на сумму $1,25 млрд.
Техническая картина по Индексу Мосбиржи продолжает улучшаться. Индикатор разрушил нисходящий канал от начала месяца и пока держится выше отметки 2400 пунктов, тем самым осторожно намекая на возможность формирования среднесрочного восходящего тренда.
Однако и рубль, и акции краткосрочно выглядят перекупленными. С учетом приближения длинных выходных можно ожидать по ним легкой коррекции.