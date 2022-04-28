ЦБ выпустит килограммовые золотые и серебряные монеты в честь Петра I

Банк России 29 апреля выпускает в обращение памятные монеты «350-летие со дня рождения Петра I» серии «Исторические события»: серебряные номиналом 3 рубля и 100 рублей и золотую номиналом 10 000 рублей. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Признание заслуг Петра I нашло отражение на памятных монетах, которые связаны с его преобразованиями. За последние 30 лет их выпущено около полусотни. Монеты к 350-летнему юбилею русского царя — еще одна дань уважения деяниям правителя-реформатора, изменившего ход отечественной истории», — говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) и 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 1 кг, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 39 и 100 мм соответственно. Золотая монета номиналом 10 000 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 1 кг, проба — 999) имеет форму круга диаметром 10 см. На их лицевой стороне расположены рельефное изображение герба РФ, надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты, год выпуска, обозначение металла по Периодической системе Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На золотой монете имеется еще порядковый номер с указанием знака «№».

На оборотной стороне серебряной монеты номиналом 3 рубля — Петр I в профиль, Петропавловская крепость, корабли, идущие по Неве, и лента с надписью «Санкт-Петербург», а также выполненное в рельефе с цветным покрытием одно из первых изображений герба северной столицы. Тираж этой монеты — 5 тыс. штук. На монете номиналом 100 рублей Петр I изображен верхом на коне, над ним — ангел, венчающий его венком победителя, на фоне сухопутного и морского сражений. Тираж этой монеты — 500 штук.

На золотой монете Петр I запечатлен с императорскими регалиями и с короной, которую поддерживают ангелы, на фоне карты Российской империи и стелы с аллегориями. Справа расположено растровое изображение, представляющее собой аллегории успешной торговли и созидания, видимые поочередно при изменении угла зрения; в нижней части — рельефное изображение двуглавого орла, наложенного на горностаевую мантию, на фоне выполненной в технике лазерного матирования композиции из военной атрибутики.

На всех монетах внизу по окружности имеется рельефная надпись: «Петр I • Преобразователь».

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Творчество Юрия Никулина» номиналом 25 рублей: серебряную и еще две из недрагоценных металлов, в том числе с цветным покрытием.