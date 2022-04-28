ВСУ из минометов обстреляли гуманитарную колонну под Белгородом

Как сообщают РИА Новости, российская колонна, отвозившая гуманитарную помощь в Харьковскую область, попала под обстрел с украинской стороны возле села Журавлевка на Белгородчине.

Колонна была сформирована при содействии движения «Патриарший доброволец» РПЦ и общественной организации «Внуки». Представитель организации Алена Березовская рассказала, что украинские военные видели, что колонна привезла гуманитарные грузы, и все равно приняли решение об обстреле.

«Попали вчера при возвращении из Харьковской области, куда возили помощь, собранную Русской православной церковью и общественной организацией “Внуки”. Видимо нас заметили, и на обратном пути решили уничтожить. Хотя, повторюсь, в нашей делегации из вооруженных людей был только один наш сопровождающий, мы были даже без охраны. У нас не было ни оружия, ничего, кроме бронежилета и каски», — приводят РИА Новости слова волонтера.

Как далее сообщила Березовская, машина, в которой она находилась чуть отстала от остальной колонны и находившиеся в ней видели, как в 100 метрах от автомобиля, справа и слева от дороги, разрываются мины.

Село Журавлевка, находящееся менее чем в двух километрах от границы с Украиной, подвергается обстрелам не в первый раз. Так, в минувший понедельник, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела села с территории Украины пострадали мирные жители, были повреждены жилые дома. Также обстрелы села произошли 14 апреля и 23 марта. По данным информагентств, в первом случае один из местных жителей получил осколочное ранение, были повреждены 20 домов и школа. Во втором последствия были более значимыми, один гражданин России погиб, двое были ранены, пострадали 12 домов мирных жителей.

