В МИД РФ сделали новое заявление по переговорам с Украиной

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге для журналистов заявила, что по состоянию на утро 28 апреля Москва не получила ответа Киева на предложения о урегулированию ситуации на Украине.

«На сегодняшнее утро, на момент подготовки к нашему брифингу, ответа наша сторона не получила», – сказала она.

При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что официально Украина не выходила из переговорного процесса, но то, как себя ведёт Киев, удручает Москву.

«Что касается самих переговоров, то мы не раз говорили, что в целом выступаем за переговоры. В этом контексте, я имею ввиду ситуацию на Украине, и в других исторических моментах. Когда президент Украины Зеленский предложил эти переговоры, российская сторона дала на них согласие, не отказала. Как сейчас себя украинская сторона ведёт на переговорах – это, конечно, удручает, но зато является свидетельством их истинного отношения к переговорному процессу. Видимо, переговорные решения их не особо интересуют», – подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что Россия привержена мирному урегулированию и ждёт те материалы, которые Киев готов был бы предложить, исходя из того, что Украина официально не выходили из переговорного процесса.

«Материалы были переданы Киеву уже практически две недели назад. При этом мы прекрасно понимаем цену их надежности, которую они демонстрировали многие годы», – резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Как ранее сообщал «Эксперт», министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев поскорее ответить на переданные Москвой предложения по договору. По его словам, сделать Украине это необходимо, если в «незалежной» серьёзно настроены на результат.

«Если речь идёт о серьёзном настрое в рамках переговоров, то лучше бы они поскорее ответили на наши предложения, которые уже больше десяти дней находятся на их стороне, о которых, как выяснилось Зеленский даже не слышал», – заявил глава МИД РФ

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Москва выступает за переговорный процесс по Украине, но Киев сейчас это, видимо, не интересует. В этой связи министр иностранных дел предположил, что переговоры вряд ли будут результативными, если Украину продолжат накачивать оружием.