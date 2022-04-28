Венгрия согласилась платить за российские нефть и газ в рублях

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN, выдержки из которого публикует агентство «Интерфакс», подтвердил, что его страна готова использовать введенную Россией схему платежей за российские нефть и газ.

«В Венгрию из РФ поступает 85% нашего газа, 65% нашей нефти. Почему? Потому, что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали ситуацию», – пояснил чиновник.

При этом Сийярто отметил, что у Будапешта нет никаких альтернативных источников или маршрутов, позволяющих прекратить импорт российских энергоносителей в ближайшие несколько лет.

Накануне венгерский премьер местным СМИзаявил, что поставки российского газа в Венгрию продолжаются в соответствии с графиком и контрактом с РФ.

«Я хотел бы успокоить всех, приостановка поставок в Болгарию не распространяется на транзит через эту страну. Мы нашли решение, когда Будапешт заплатит в евро на счёт в «Газпромбанке», который затем переведёт их в рубли и отправит в «Газпром экспорт», – резюмировал Сийярто.

Ранее «Эксперт» сообщал, что ЕС решил применить в отношении Венгрии жесткие меры. В частности, Еврокомиссия бросило перчатку Виктору Орбану, впервые в истории объединенной Европы прибегнув к процедуре замораживания выплат субсидий стране, нарушившей правила и законы объединения.

Отправка в Будапешт официального письма с уведомлением о запуске процедуры стало закономерным результатом нескольких лет напряженных отношений с Будапештом.

