Вице-мэр Ефимов: предприниматели вложили 31 млрд рублей в инвестиционные приоритетные проекты Москвы

Сегодня инвесторы ведут в Москве 13 инвестиционных приоритетных проектов (ИПП), общий объем вложений в них превысит 36 млрд рублей. Из этих средств большая часть — 31 млрд — уже инвестировано, рассказал 28 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил на 2022 год для инвесторов статусы промышленного комплекса, технопарка, управляющей компании и якорного резидента технопарка, а такж индустриального парка и инвестиционного приоритетного проекта. Компании, которым эти статусы уже присвоены, автоматически сохранили льготы от города.

«Сегодня в Москве реализуется 13 инвестиционных приоритетных проектов, по которым инвесторы создают или модернизируют технопарки, промышленные предприятия и индустриальный парк. На этих объектах появятся порядка 11 тыс. рабочих мест. Прогнозируемый объем инвестиций в проекты превышает 36 млрд рублей. При этом фактически инвесторы уже вложили более 31 млрд рублей. Город, в свою очередь, с 2018 года предоставил им налоговые льготы объемом 461 млн рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Так, технопарк «Калибр» в рамках ИПП вложит 2,9 млрд рублей в расширение имущественного комплекса. За счет экономии на налогах он сможет вложиться в открытие инженерно-лабораторных и производственных мощностей, а также в развитие инфраструктуры.

В технопарке «Строгино» строят новый объект и модернизируют четыре существующих здания. По итогу инвестпроекта общая площадь застройки вырастет с текущих 17 тыс. до 27 тыс. кв. м. Объем инвестиций составит 600 млн рублей.

В числе таких проектов также частичная реконструкция Первого домостроительного комбината: он ведет масштабную квартальную застройку и развивает индустриальное домостроение, добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Объем инвестиций в этот проект оценивается в 2,6 млрд рублей. «По итогам первого этапа модернизации обновлены формовочный и арматурный цеха предприятия, на трех производственных линиях установлено новейшее технологичное оборудование», — уточнил он.

Власти Москвы присваивают статус ИПП с 2018 года. Его получают компании, которые строят или модернизируют заводы, создают промышленные комплексы, индустриальные парки или технопарки. Кроме того, на льготы могут рассчитывать проекты в рамках соглашений о концессии или о государственно-частном партнерстве. А также проекты по созданию объектов в сферах образования, культуры, искусства и социального обслуживания.

Чтобы получить налоговые льготы, проект должен соответствовать ряду требований. Предприятие должно иметь регистрацию в Москве. А инвестору необходимо подтвердить финансовые резервы для будущих инвестиций, не иметь задолженностей по налогам, сборам и аренде за городскую землю.

Общая налоговая нагрузка в результате может снизиться на 25%, подчеркнул директор городского агентства управления инвестициями Артем Барашев. Так, с 17% до 13,5% уменьшается региональная часть налога на прибыль, на 99% — земельный налог, «обнуляется» налог на имущество. «Город, в свою очередь, получает локализацию производства, пониженную цену на производимые товары, увеличение налоговой базы, новые рабочие места. Также создаются благоприятные условия для импортозамещения и производства продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом на территории столицы. Развивается инновационная инфраструктура за счет увеличения количества технопарков и индустриальных парков, создаются современные социальные и культурные объекты», — резюмировал он.