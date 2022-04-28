Власти Херсонской области пообещали не допустить новой водной блокады Крыма

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу в Крым гарантированы, новой водной блокады полуострова больше никто не допустит, сообщил агентству РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, глава комитета спасения Херсонской области «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область готова и будет гарантированно обеспечивать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, который был совместно построен руками наших дедов. Мы не допустим повторения водной блокады Крыма», - заявил Стремоусов в беседе с агентством.

По его словам, в регионе уже проходят задержания чиновников и радикалов, которые отдавали приказы о военной блокаде.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий из Днепра. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, причиненного водной блокадой полуострову, оценивается в 1,47 трлн рублей.

Снять блокаду удалось после начала российской спецоперации. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по мнению властей, больше не актуальна.

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже здесь была запущена трансляция российского теле- и радиовещания, и население стало более широко использовать в расчетах российские рубли.

