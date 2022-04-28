Выпущены первые облигации для модернизации коммунальной инфраструктуры

Фонд содействия реформированию ЖКХ приступил к финансированию проектов модернизации коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), выпустив облигации на 4,014 млрд рублей. Единственным покупателем этих облигаций является Минфин. Финансовая поддержка уже направлена первому региону, сообщается на сайте правительства РФ.

«Мы организовали выпуск облигаций Фонда содействия реформированию ЖКХ и начали финансирование проектов модернизации за счет средств ФНБ. В течение ближайших двух лет на эти цели предусмотрено направить 150 млрд рублей. В настоящее время в Фонд ЖКХ поступила 61 заявка общей стоимостью проектов 67,7 млрд рублей, потребность в заемном финансировании – 53,6 млрд рублей», – сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин.

Уточняется, что в дальнейшем выпуск и организация размещения облигаций Фонда ЖКХ будет осуществляться по мере необходимости предоставления финансирования для реализации проектов.

Ранее «Эксперт» писал, что в начале февраля председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления займов на модернизацию коммунальной инфраструктуры из средств ФНБ. Займы будут предоставляться на период не более 25 лет с погашением основной суммы долга начиная с пятого года. Процентная ставка по ним составит 3% годовых. Доля заемного финансирования в каждом проекте не может превышать 80%, а минимальная стоимость проекта (без учета работ по проектированию) должна составлять 100 млн рублей. Решение об одобрении проекта с предельным лимитом финансирования принимает президиум правительственной комиссии по региональному развитию в России.

