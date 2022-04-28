Выручка Delivery Club в I квартале выросла на 75% и составила почти пять миллиардов рублей

Выручка сервиса доставки еды Delivery Club по результатам января — марта 2022 года увеличилась на 75% по отношению к показателю за аналогичный период прошлого года, составив 4,8 млрд рублей.

Об этом говорится в отчете холдинга VK, которому принадлежит 45,01% компании.

«Выручка Delivery Club в первом квартале составила 4,8 млрд рублей (+75% год к году), при этом количество заказов выросло на 71% год к году и составило 30,2 млн», — указывается в документе.

Уточняется, что собственная логистическая служба Delivery Club в обозначенный период доставила 67% от общего количества заказов на платформе. В первом квартале прошлого года доля собственных доставок составила 59%.

В марте была достигнута новая отметка — более 120 тысяч доставленных заказов из магазинов в день. «Число партнеров Delivery Club в марте достигло практически 56 900 (+31% год к году), включая около 9 тыс. 500 розничных магазинов», — указывается в сообщении компании.

Delivery Club — совместное предприятие Сбера и VK. В настоящее время он является крупнейшим сервисом доставки еды и продуктов в России. Компания начала работу в 2009 году.

Покинувшие Россию иностранные рестораны лишили службы доставки некоторой части заработка, однако у клиентов стало больше поводов обратить внимание на доставки, ориентированные на производство собственной продукции. Частичный уход западных компаний освободил нишу для российских предприятий быстрого питания.

Ранее «Эксперт» писал о том, что выручка VK за первый квартал 2022 года выросла на 9% по сравнению с тем же периодом 2021-го, составив 30,9 млрд рублей. Общая скорректированная EBITDA компании сократилась на 51% в годовом сравнении, снизившись до 2,9 млрд рублей. Совокупный скорректированный чистый убыток достиг 7,3 млрд рублей.