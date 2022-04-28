Выручка VK за первый квартал 2022 года превысила 30 млрд рублей

VK Company Limited представила неаудированную отчетность по МСФО за первый квартал 2022 года.

Согласно пресс-релизу компании, общая скорректированная выручка группы по итогам января — марта выросла на 9% по сравнению с тем же периодом 2021-го, составив 30,9 млрд рублей.

Общая скорректированная EBITDA сократилась на 51% в годовом сравнении, снизившись до 2,9 млрд рублей, говорится в отчете VK. Совокупный скорректированный чистый убыток компании достиг 7,3 млрд рублей.

Итоги первого квартала подвела между тем входящая в VK социальная сеть ВКонтакте, число российских пользователей которой в первом квартале 2022 года составило 73,4 млн в месяц. «В марте месячная аудитория ВКонтакте во всем мире выросла на 2,4% и составила рекордные 100,4 млн», — отмечается в сообщении.

По данным Brand Analytics, в прошлом месяце свыше 27 млн авторов опубликовали более 468 млн постов и комментариев ВКонтакте — это больше, чем на всех остальных площадках, вместе взятых, указывает компания. Число новых зарегистрированных пользователей ВКонтакте в марте выросло на 63% по сравнению с тем же периодом 2021 года, количество подтвержденных запросов в друзья увеличилось на 30%.

Платформа VK Видео, которая объединяет все видеотехнологии и сервисы экосистемы VK, в том числе видео ВКонтакте, Клипы ВКонтакте и Одноклассники, продемонстрировала рекорд в 2,45 млрд ежедневных просмотров, сообщается в отчете. «Среднесуточный показатель просмотров за этот период составил 957 млн, увеличившись на 20% год к году», — указывается в пресс-релизе.

В марте ВКонтакте запустила программу поддержки авторов, отказавшись от комиссии в инструментах монетизации, благодаря чему доходы авторов соцсети значительно выросли, подчеркивает пресс-служба VK. «Средний недельный заработок сообществ в конце марта на маркет-платформе увеличился в 1,5 раза, в VK Donut — на 39%, в партнерской программе — в 2 раза, в видеомонетизации — в 4 раза», — говорится в материале.

Также сообщается, что соцсеть продолжает инвестировать в разработки для бизнеса — общее число предпринимателей ВКонтакте в марте достигло 2,4 млн человек. «В марте более 600 тысяч новых предпринимателей начали вести своё дело ВКонтакте и тестировать инструменты для запуска бизнеса. Например, за месяц 280 тысяч сообществ стали использовать Магазин ВКонтакте для продажи своих товаров и услуг», — говорится в сообщении.

Уточняется, что использующие VK Donut авторы в первом квартале года заработали 67 млн рублей, что на 25% больше, чем в предыдущем квартале. Число подписчиков, перечисляющих средства через платформу, удвоилось.