«Яндекс» ждут на азиатских рынках

Консолидированная выручка «Яндекса» по US GAAP в первом квартале 2022 года выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 106 млрд рублей. До 23 февраля 2022 года компания демонстрировала значительный рост по большинству направлений деятельности. Но за последние пять недель на ее развитие негативно повлияли геополитические события, что отразилось на результатах за весь первый квартал.

На этом фоне в первом квартале года компания зафиксировала скорректированный чистый убыток в размере 8,12 млрд рублей против прибыли на уровне 3 млрд рублей годом ранее. В «Яндексе» подчеркнули, что в январе-феврале компания продолжала инвестиции в ключевые и новые направления, однако в марте приняла меры по оптимизации расходов. Эффект от нее должен проявиться в следующие отчетные периоды.

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Возможность прогнозирования ограничена

Начиная с первого квартала «Яндекс» изменил структуру своих сегментов для того, чтобы «лучше отображать операционные показатели». Так, появился новый сегмент «Электронная коммерция, Райдтех и Доставка», куда, в частности, вошли направление «Такси» и «Яндекс.Маркет». В этот же сегмент из экспериментов переведены «Яндекс.Услуги» и «Едадил».

Доля нерекламной выручки «Яндекса» в отчетном квартале составила 61%. Выручка рекламного направления в отчетном периоде выросла на 16% и составила 41,7 млрд рублей. Число подписчиков сервиса «Яндекс.Плюс» выросло год к году на 36% и достигло 12,2 млн.

Общая поисковая доля «Яндекса» на российском рынке в первом квартале выросла до 61% с 60% год к году (по данным «Яндекс.Радар»). Поисковая доля на Android увеличилась до 59,9% с 59,3%, на iOS — до 46,1% с 41,9%. Количество поисковых запросов за год выросло на 8%.

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Между тем, говоря о перспективах развития, в компании отметили, что с учетом значительных изменений внешней обстановки и высокой степени неопределённости в отношении геополитических событий в будущем, возможность прогнозирования в краткосрочной и среднесрочной перспективе ограничена.

Так, 28 февраля 2022 года американские фондовые биржи приостановили торги ценными бумагами ряда компаний, ведущих основную деятельность в России. Среди них были акции класса A компании Yandex N.V. Торги акциями на бирже Nasdaq по состоянию на отчётную дату приостановлены, и пока нет информации о том, могут ли они возобновиться и когда.

Торги акциями Yandex N.V. на Московской бирже также были приостановлены 28 февраля 2022 года и возобновились 29 марта 2022 года. «Поэтому на данном этапе мы отзываем сделанный нами ранее финансовый прогноз на 2022 год. В дальнейшем, когда появится больше ясности относительно макроэкономической обстановки в целом и её влияния на Яндекс в частности, мы можем возобновить предоставление финансовых прогнозов на будущие периоды», — говорится в сообщении компании.

Выручка IT-компании продолжает расти, заметил в беседе эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Однако показатель EBITDA даже за вычетом разовой выплаты сотрудникам сократился на 35%. Пока что, за исключением сокращения маржинальности, других существенных признаков ущерба для бизнеса в отчете не наблюдается, сообщил он «Эксперту».

Впрочем, по мнению Игоря Галактионова, более показательным может стать отчет за второй квартал, где уже в большей степени могут отразиться трансформационные процессы в отрасли. Уровень неопределенности очень высок, поэтому уверенно строить прогнозы сейчас в самом деле сложно.

Азиатские рынки ждут

Отчётность «Яндекс» вселяет больше оптимизма, чем пессимизма, заявил «Эксперту» ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Выручка выросла на 45%, до 106 млрд рублей. Доходы от рекламы составили всего 41,6 млрд рублей. То есть данный сегмент бизнеса перестал быть доминирующим.

Собственно говоря, убытки, которые увеличились на 5,1 млрд рублей до 8,1 млрд рублей, связаны именно с развитием новых сервисов и возможностей, указывает аналитик. В частности, инвестиции в такие проекты, как электронная коммерция, мобильность и доставка, а также медиауслуги, расширяют базу получения выручки. Доля компании в поисковых услугах составляет 61% (+1,0% за год).

Вполне оптимистично смотрится и будущее направления, связанного с сервисами мобильности (такси, каршеринг и кикшеринг), продолжил эксперт. По итогам квартала оборот достиг 167,4 млрд рублей, показав рост на 40%. В данном сегменте улучшение показателей далеко не исчерпано, если учитывать снижение доступности покупки личного транспорта.

Впрочем, наиболее выдающийся результат зафиксирован в сфере онлайн продаж, где оборот увеличился за год с 24,5 млрд рублей до 64,6 млрд рублей.

Примечательно, что в отличие от западных тенденций, в России онлайн-продажи не теряют своей популярности по мере исчезновения из жизни коронавирусных ограничений. Хотя именно в первом квартале некоторые ограничения всё же присутствовали. Однако многие потребители рассматривают онлайн-покупки в качестве более эффективного метода, так как получают наиболее выгодные предложения в отличие от физических магазинов.

Некоторое время назад компания «Яндекс» отозвала свой прогноз по выручки на текущий год, напоминает Андрей Кочетков. Ожидалось, что ориентиром будет 490-500 млрд рублей. Наиболее проблемным выглядит сегмент интернет-рекламы из-за ухода или приостановки деятельности ряда зарубежных компаний. С другой стороны, можно ожидать восстановления импорта за счёт прихода бизнеса из азиатских стран, которым придётся агрессивно заявлять о себе на новом рынке. Поэтому беспокойство вызывает лишь второй квартал, а вот во втором полугодии в целом ситуация способна заметно улучшиться. Тоже самое можно сказать и о зарубежных возможностях.

По сути надежды на освоение рынков Европы и Северной Америки были напрасными, зато в Азии у «Яндекс» и других российских компаний сектора перспективы улучшаются, констатировал эксперт. Увеличение присутствия азиатского бизнеса в российской торговле будет также означать взаимный интерес к использованию технологий IT-гиганта на их домашних рынках. Одновременно компания сможет смягчить проблему нехватки кадров за счёт специалистов из других стран. Поэтому не стоит ограничиваться надеждами только на ЕАЭС.

Рынок Азии — это около 4 млрд человек. Там к нашим компаниям относятся с меньшей предубеждённостью, добавил Андрей Кочетков. Более того, в отличие от IT-монстров из США и Европы у российских компаний больше гибкости в учёте местных социально-культурных особенностей. Кроме того, у наших отсутствует нагрузка в виде необходимости продвигать какие-либо «ценности». Поэтому немного настороженно следует ожидать результатов только второго квартала, а в дальнейшем в «Яндексе» вполне могут рассчитывать на новые возможности и новые рынки, подытожил аналитик.