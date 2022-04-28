Брюссель решил применить в отношении Венгрии жесткие меры

Ведомство Урсулы фон дер Ляйен бросило перчатку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, впервые в истории объединенной Европы прибегнув к процедуре замораживания выплат субсидий стране, нарушившей правила и законы Евросоюза. Отправка в Будапешт официального письма с уведомлением о запуске процедуры стало закономерным результатом нескольких лет напряженных отношений с Будапештом.

Отношения между еврочиновниками и венграми начали портиться вскоре после первого прихода к власти в Венгрии Орбана в 2010 году и достигли апогея напряженности в последние месяцы и особенно после его недавней победы на выборах, кстати, уже четвертой по счету.

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Если раньше Венгрию обвиняли в нарушении главенства права, то сейчас фактически акцент сместился в сторону отношений с Россией. Голос Орбана и действия Будапешта не звучат в унисон с политикой Евросоюза в отношении Москвы. Особенно сильно это стало заметно после начала спецоперации российских войск на Украине. Будапешт занял по этому вопросу последовательно нейтральную позицию. Последним «своевольством» Венгрии стало согласие платить за российский газ в рублях, против чего категорически выступил Брюссель.

Еврокомиссия активировала новый механизм, разработанный в 2020 году после создания 750-миллиардного фонда восстановления Европы после коронавирусной пандемии. Он позволяет еврочиновникам блокировать выделение странам нарушительницам бюджетных денег, если удастся доказать, например, отсутствие независимости суда или проблемы с коррупцией, которые могут помешать использованию евросоюзовских денег по прямому назначения. Т.е. формально в Брюсселе боятся, что деньги, выделенные в данном случае Венгрии, которая, как заявляют в Будапеште, пытается создать новую модель демократии, пойдут не на восстановление венгерской экономики после пандемии, а будут разворованы или направлены на какие-то другие цели.

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Против второго нарушителя общеевропейских законов и ценностей, Польши, ЕК однако пока активировать карательный механизм не стала. Очевидно, здесь сыграла свою роль позиция Варшавы в событиях, происходящих на Украине.

В феврале 2022 года, напомним, законность применения механизма замораживания субсидий, который в Венгрии называют орудием шантажа, подтвердил Европейский суд. Он постановил, что финансирование членов ЕС может напрямую зависеть от того, как они соблюдают общеевропейские ценности, включая правовые нормы.

Процедура активации механизма и замораживания фондов займет не один месяц, но для начала Еврокомиссии необходимо утвердить его в Совете Европы. Венгрия может лишиться порядка 40 млрд евро субсидий, если за это решение проголосуют не менее 55% членов ЕС с населением, составляющим как минимум две трети (65%) всего населения объединенной Европы. ЕК уже задержала перечисление Венгрии более 7 млрд евро субсидий из фонда восстановления, а это, между прочим, почти 5% венгерского ВВП.

На пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по европейским ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что у ЕК имеется достаточно доказательств нарушения Будапештом финансовых правил. В Брюсселе, по ее словам, уверены, что в случае обращения венгерского правительства в суд иск будет отклонен.

Вера Юрова объяснила, что ЕС не устраивает, как правительство Орбана распределяет контракты, финансируемые Брюсселем, и отсутствие в Венгрии антикоррупционной стратегии.

«Мы уверены,- заявила еврокомиссар,- что имеем достаточно доказательств нарушения этих правил».

Официального ответа на письмо из Брюсселя Будапешт еще не дал, но первая реакция уже последовала.

Венгерские власти заявили, что Будапешт не намерен отказываться от своей политики, которую одобрили граждане страны на апрельских выборах.