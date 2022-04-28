ЮТэйр объявила о запуске двух новых рейсов в Узбекистан

Авиакомпания ЮТэйр с 28 апреля начнет осуществлять перелеты из Тюмени в Ташкент. Кроме того, с первой недели мая лайнеры перевозчика будут летать в столицу Узбекистана из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ).

Об этом сообщает пресс-служба ЮТэйр.

«С 28 апреля стартуют полеты в Ташкент из Тюмени, а с 5 мая — из Сургута», — говорится в сообщении компании. Уточняется, что рейсы будут производиться по четвергам. Стоимость билетов начинается от 8,5 тыс. рублей.

«Также авиакомпания продолжает ежедневные полеты в Ташкент из Москвы», — указывается в пресс-релизе.

Отмечается, что ЮТэйр планомерно расширяет программу прямых перелетов из региональных городов за рубеж. В частности, в текущем сезоне перевозчик выполняет регулярные рейсы в Баку (Азербайджан) из Сургута и Тюмени. Также ЮТэйр продолжает осуществлять перелеты из Сургута в Худжанд (Таджикистан); планируется возобновить полеты из Тюмени в Ереван (Армения) и запустить рейс Сургут — Ереван.

В весенне-летнем расписании 2022 года авиакомпания планирует полеты более чем по 100 направлениям, 70% из них — прямые рейсы между регионами, без пересадок в Москве.

ЮТэйр входит в пятерку ведущих российских авиакомпаний наряду с «Аэрофлотом», S7 и «Уральскими авиалиниями».

Ранее «Эксперт» писал о том, что ЮТэйр 4 мая начнет выполнять полеты из Сургута в Горно-Алтайск. Рейсы планируется осуществлять два раза в неделю. Вылет из Сургута будет производиться по средам и субботам в 9:40; в обратном направлении лайнеры авиакомпании будут вылетать в 15:40.

Компания «Уральские авиалинии» накануне, 27 апреля, приостановила выполнение рейсов в несколько стран СНГ до 29 октября. Как сообщается на сайте перевозчика, не будут осуществляться рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению (Ереван/Гюмри), а также Узбекистан. Совершать перелеты в Россию из этих стран в обозначенный период авиакомпания также не планирует.