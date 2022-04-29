«Аэрофлот» сообщил о возобновлении рейсов в Турцию с 6 мая

Авиакомпания «Аэрофлот» на следующей неделе начнет выполнять рейсы в города Турции.

Об этом говорится в сообщении перевозчика.

«"Аэрофлот" с 6 мая возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул. Полеты в эти города будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330», — указывается в пресс-релизе. Уточняется, что самолеты будут вылетать из терминала C аэропорта Шереметьево.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о планах возобновить с 13 мая рейсы на Мальдивы, полеты также планируется выполнять на Airbus A330, выкупленных посредством финансового лизинга.

На этой неделе группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты деятельности за первые три месяца 2022 года. В марте 2022 года группа сократила перевозки пассажиров на 20,4%, до 2,2 млн человек, следует из отчета компании. «Общий объем перевозок составил 2,2 млн пассажиров, что на 20,4% ниже аналогичного периода 2021 года. На внутренних линиях перевезено 2 млн пассажиров, что на 15,7% ниже аналогичного периода 2021 года», — отмечается в сообщении. Уточняется, что головной перевозчик группы, авиакомпания «Аэрофлот», сократила перевозки на 32,1%, до 836,7 тысячи человек. Пассажирские перевозки лоукостера «Победа» снизились на 7,4%, до 910,9 тысячи, у «России» они упали на 17,7%, до 456,1 тысячи.

После начала спецоперации на Украине Запад закрыл воздушное пространство для России, которая ответила зеркально, запретив полеты над своей территорией самолетам из 36 стран. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, которые владеют самолетами в лизинге у иностранных компаний, прекратить полеты за рубеж из-за риска задержания или ареста лайнеров.