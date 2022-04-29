Акции дня: бумаги «Лукойла» в тренде после сильного отчета

В лидеры торгов вышли бумаги нефтяной компании «Лукойл». По итогам сессии в пятницу, 29 апреля акции подорожали на +7,27% до 4699,5 рублей за бумагу.

Стимул для роста акций дал финансовый отчет компании по итогам первого квартала 2022 года по РСБУ. За первые три месяца года чистая прибыль «Лукойла» выросла в 10,4 раза в годовом выражении и составила 133,38 млрд рублей. Показатель выручки увеличился в 2,2 раза — до 723,2 млрд рублей, а валовая прибыль — в 3,5 раза, до 191,247 млрд рублей.

Также совет директоров нефтяной компании рекомендовал назначить президентом «Лукойла» Вадима Воробьева, который ранее исполнял обязанности врио главы корпорации. Воробьев сменил на посту Вагита Алекперова, который был внесен в санкционный список Великобритании.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +2,58% до 2445,17 пунктов. Индекс РТС поднялся на +3,80% до 1081,52 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:55 мск составила 109,01 долларов за баррель (+1,63%). Российская валюта укреплялась – 70,96 рубля за доллар.

Санкции в отношении России и ее бизнесменов начали вводить после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. На фоне этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились почти месяц. Сейчас к торгам допущены все акции.