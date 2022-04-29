Nasdaq: обвал Apple и Amazon в финале худшего месяца за 2 года

Апрель еще не закончен, но уже стал худшим месяцем для Nasdaq c марта 2020 года, а волатильность S&P 500 не уступает кризису 2008 года и краху доткомов.

Если что и оставалось на этой неделе относительно стабильным на американском фондовом рынке, то это дикая волатильность. В четверг рынок вновь, как и в среду, летал вверх-вниз, но на этот раз все же в основном поднимался и закончил день с солидным приростом.

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В первые минуты торгов Nasdaq Composite на фоне хорошей отчетности ряда компаний показал прирост 1,9%, но затем быстро пошел вниз и чуть более чем через час даже оказался ниже закрытия среды. Это было неудивительно на фоне сообщений о том, что ВВП США в I квартале неожиданно упал – впервые после пандемийной рецессии. Аналитики ждали роста на 1,1%, а Министерство торговли внезапно сообщило о снижении на 1,4% в годовом исчислении.

Но вскоре на рынке возобладало небесспорное мнение, что это не станет началом рецессии, а является своеобразным статистическим выбросом. Снижение ВВП при дефляторе в 8%, растущем дефиците торгового баланса и слабом росте товарных запасов сочли случайным и временным явлением, не портящим картину устойчивого потребительского и делового спроса. Соответственно, во втором квартале ждут роста, а экономический спад если и маячит на горизонте, то где-то далеко – в следующем году.

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Квартальные отчеты компаний о прибылях были в четверг неплохими и рост акций возобновился. На максимуме Nasdaq Composite прибавлял 3,7%, но в конце торгов приключился очередной спад и день индекс закончил ростом на 3,1%. S&P 500 прибавил 2,5%, а Dow Jones Industrial Average –1,9%. Все индексы отыграли часть падения этой недели, но все еще находятся ниже, чем в ее начале.

Для Nasdaq, который за апрель снизился на 9,5%, это пока худший месяц с марта 2020 года – дна пандемийного обвала акций. Оставшийся торговый день ситуацию не исправит: бешенная волатильность сохранилась и после закрытия основной сессии, но теперь за дело взялись медведи.

На постмарткете быстро падали акции таких «тяжеловесов» фондовых индексов, как Amazon (капитализация примерно $1,5 трлн) и Apple ($2,7 трлн). Первые в моменте теряли 12,7% от закрытия четверга, а вторые – 6,2%. Затем акции несколько скорректировались вверх, но едва ли можно ждать от них серьезного роста в пятницу.

Инвесторам не понравились прогнозы прибыли обеих компаний. В Amazon ситуацию усугубил убыток, полученный благодаря инвестициям в Rivian, а Apple не слишком помогло даже значительное увеличение прибыли. «Технологические титаны скрыли бурление желудка, но теперь стечение событий сорвало это прикрытие, и инвесторы ощущают неустойчивость по всем направлениям», — пояснил Bloomberg директор по исследованиям FBB Capital Partners Майк Бейли.

Так что фьючерсы на фондовые индексы продемонстрировали очередной крутой разворот. Вечером контракты на Nasdaq теряли 2%, на S&P 500 – 1%, а на Dow Jones Industrial Average – 0,3%.

«Волатильность, которую мы наблюдали в последние четыре месяца, возникает нечасто», — цитирует Bloomberg стратегов Bespoke Investment Group. По их расчетам, среднее дневное движение Nasdaq за последние 100 торговых дней достигло почти 1,6% — это самый высокий показатель с первых дней пандемии. Помимо этого было только три периода, когда встречалась подобная ежедневная волатильность — крах доткомов на рубеже веков, мировой кризис 2008 года и европейский долговой кризис 2011 года.