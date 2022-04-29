Банк России расширил программу оборотного кредитования МСП

Банк России внес изменения в программу оборотного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Изменения позволят банкам предоставлять льготные кредиты самозанятым на предпринимательские цели, а также лизинговым и факторинговым компаниям для предоставления имущества в лизинг или финансирования субъектов МСП, говорится в сообщении ЦБ.

«Стоимость факторинга и/или лизинга для субъекта МСП, выраженная в номинальной процентной ставке годовых, не должна превышать 15% для малого предпринимательства и 13,5% для среднего предпринимательства. Процентная ставка по кредитам, предоставленным самозанятым, также не должна превышать 15% годовых», — указал Центробанк.

В ЦБ также отметили, что льготные кредиты по этой программе смогут получить также субъекты МСП, указанные в ч. 4 ст. 14 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», осуществляющие деятельность в сфере общественного питания, и микропредприятия, работающие в сфере розничной торговли и получившие кредит на пополнение оборотных средств по кредитным договорам, заключенным в 2022 году.

Ранее «Эксперт» писал, что в России начали действовать три программы льготного кредитования, ставки по которым не будут зависеть от изменения ключевой ставки Центробанка. Первая совместная с ЦБ РФ программа — «ПСК Антикризисная». Она предусматривает кредитование и рефинансирование предпринимателей на оборотные и инвестиционные цели по ставке до 8,5% годовых. Вторая — «ПСК Инвестиционная». По ней можно получить кредиты по ставке для среднего бизнеса — до 13,5%, для малого и микробизнеса — до 15%. Третья программа — «ПСК «Оборотная». По ее условиям, банки будут работать напрямую с ЦБ. Лимит программы — 340 млрд рублей, ставки: до 13,5% — для среднего бизнеса, до 15% — для малых и микропредприятий.

