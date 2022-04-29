Банк России снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании 29 апреля принял решение о снижении ключевой ставки с 17% до 14% годовых с 4 мая. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность, однако риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что и создало условия для снижения ключевой ставки, говорится в сообщении ЦБ.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году», — заявил регулятор.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в текущем году составит 18–23%, в 2023-ем она снизится до 5–7% и вернется к 4% в 2024 году. По оценке на 22 апреля, годовая инфляция оценена в 17,6% (после 16,7% в марте). Регулятор 3 марта резко поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%, а с 11 апреля понизил до 17% в ответ на торможение инфляции.

«Сегодняшнее решение Банка России наряду с действующими правительственными программами льготного кредитования поддержит доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничит масштаб снижения экономической активности. При этом денежно-кредитная политика сохранит необходимое дезинфляционное влияние», — говорится в заявлении ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что многие представители отечественного банковского сектора предсказывали очередное снижение ключевой ставки в пятницу, 29 апреля. К концу года они прогнозируют ее на уровне не выше 10-12%. По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, курс рубля и доходности ОФЗ вернулись на уровни до начала конфликта на Украине, а структурный профицит ликвидности банковского сектора вновь превысил 1 трлн рублей.

