Банк России снизил ставку сразу на 3%. Почему это единственный верный шаг?

Банк России принял решение снизить ключевую ставку сразу на 3% — до 14%. На предыдущем заседании она была снижена также на 3% с 20% до 17%.

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Решение в целом выглядит очень логичным и обоснованным — высокая ставка никому сейчас не нужна, об этом говорят буквально все факторы, да и сам ЦБ признает необходимость смягчения политики.

В заявлении Центробанка есть сигналы в пользу и дальнейшего снижения ставки. Регулятор прогнозирует, что средняя ключевая ставка в 2022 году составит 12,5-14%, а с текущего момента и до конца года 11,7-14%. Иными словами, на текущий момент ЦБ допускает дальнейшее смягчение политики, но умеренными темпами. Впрочем, как любой прогноз, так и этот может быть скорректирован — в любом случае, рынку нельзя давать слишком откровенных ориентиров.



Стоит добавить, что в следующем году ЦБ ждет среднюю ставку на уровне 9-11%, а в 2024-м и вовсе 6-8%

В самом начале обострения геополитической ситуации Банк России резко повысил ставку, действуя скорее по старинке — в случае чего — повышай ставку.

Но делать этого вовсе было не нужно, ЦБ и так ввел полный контроль за движением капитала и ставка уже роли не играла.

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Теперь, когда экономика под санкциями и в откровенном стрессе, нужно обеспечить доступность кредитных ресурсов.



Об этом, к слову, буквально на днях говорила и сама Эльвира Набиуллина.

«У нас следующее заседание через неделю. Будем смотреть, как развивается ситуация, но мы понимаем, что нужна доступность ставок, в том числе для кредитования экономики, для того, чтобы экономика могла приспосабливаться к новым условиям», — отметила глава Банка России.

Деньги для меняющейся экономики

Здесь важно отметить, что заявления регулятора и его действия наконец претерпевают изменения, и ЦБ РФ больше не ставит инфляцию во главу угла и не пытается бороться с ней путем удержания высоких ставок. Это изменение можно воспринимать как крайне позитивное. Мы уже слышим от Эльвиры Набиуллиной, что теперь инфляция зависит в основном от дефицита предложения и высокие ставки здесь никаким образом не помогут.

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что со временем Банк России постарается насытить экономику относительно дешевыми деньгами, и еще живой бизнес сможет вздохнуть с облегчением и сократить свою долговую нагрузку путем рефинансирования.



Да и в целом, в текущей ситуации мы чаще всего слышим, что представители небольшого бизнеса очень сильно негодуют по поводу высоких ставок. Более того, их уровень оказался неподъемным и для многих, очень крупных бизнесов. А при этом идет кардинальное изменение структуры экономики и деньги нужны как воздух.

Стоит добавить, что на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, уверенный рост показывают облигации. Напомним, чем ниже ставка, тем выше стоимость бондов и наоборот.

Так вот. сводный индекс ОФЗ (RGBI) от минимумов конца марта вырос уже на 25% и имеет весьма неплохие перспективы продолжить рост, так как и ЦБ, судя по всему, будет дальше снижать ставки.

Кроме того, держателями ОФЗ в основном выступают крупнейшие банки, и им в любом случае нужно как-то помогать после столь сильного снижения стоимости бумаг на их балансах.

В целом, смягчение политики стабилизирует ситуацию внутри финансовой системы. Чем ниже ставка, тем спокойнее будет проходить адаптация к новым реалиям, и не будет излишнего стресса для экономики.



К тому же, ситуация слишком изменчива, и через два-три месяца картина может быть немного другой. Да и сам ЦБ указывает, что любые дополнительные решения по параметрам бюджетной политики могут оказать влияние на среднесрочную траекторию ключевой ставки.