Денежная база в России снизилась на 123 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении, то есть выпущенных ЦБ наличных денег с учетом остатков в кассах банков, в России на 22 апреля составил 14 трлн 519,9 млрд рублей. За неделю показатель снизился на 0,84%, или на 122,9 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

По данным на 15 апреля объем денежной базы составлял 14,643 трлн рублей. Абсолютного рекорда этот показатель достиг 4 марта (17 трлн 231,6 млрд рублей), резко увеличившись с 25 февраля на 1 трлн 962,1 млрд рублей (12,85%). С тех пор объем денежной базы уменьшается, показатель практически достиг уровня 18 февраля (14,496 трлн рублей).

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что за месяц с 1 марта по 1 апреля объем наличных денег, находящихся в обращении (вне Банка России), уменьшился на 972,8 млрд рублей (6,2%) и составил 14,842 трлн рублей. При этом с начала текущего года показатель вырос на 774,2 млрд рублей, или на 5,5%.