Экономика США сократилась впервые за два года

Падение ВВП США в годовом исчислении в первом квартале 2022 года на 1,4% представляет собой разительный контраст с предыдущим показателем: в четвертом квартале прошлого года был зафиксирован рост на 6,9%. Аналитики при этом ждали роста на 1,1%. Сам по себе результат первых трех месяцев текущего года не выглядит провальным, но если его сравнить с тремя последними месяцами прошлого года, то картина существенно меняется. Первый квартал стал самым слабым за два года, с весны 2020 года, когда, напомним, началась пандемия и когда ВВП падали у всех без исключения экономик.

Главной причиной нынешнего снижения, пишет Wall Street Journal (WSJ), американские экономисты считают быстро растущий торговый дефицит. Он отражает разрывы множества цепочек поставок, которые, главным образом, были вызваны коронавирусной пандемией. Рост экономики развернуло на 180 градусов также существенное замедление роста инвестиций в запасы в первом квартале по сравнению с последними тремя месяцами 2021 года. Говоря о причинах плачевных результатов января-марта 2022 г., специалисты добавляют к вышеуказанным еще и ослабление правительственной поддержки экономики после выхода из пандемии.