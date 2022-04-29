Экономика США сократилась впервые за два года

Падение ВВП США в годовом исчислении в первом квартале 2022 года на 1,4% представляет собой разительный контраст с предыдущим показателем: в четвертом квартале прошлого года был зафиксирован рост на 6,9%. Аналитики при этом ждали роста на 1,1%. Сам по себе результат первых трех месяцев текущего года не выглядит провальным, но если его сравнить с тремя последними месяцами прошлого года, то картина существенно меняется. Первый квартал стал самым слабым за два года, с весны 2020 года, когда, напомним, началась пандемия и когда ВВП падали у всех без исключения экономик.
Главной причиной нынешнего снижения, пишет Wall Street Journal (WSJ), американские экономисты считают быстро растущий торговый дефицит. Он отражает разрывы множества цепочек поставок, которые, главным образом, были вызваны коронавирусной пандемией. Рост экономики развернуло на 180 градусов также существенное замедление роста инвестиций в запасы в первом квартале по сравнению с последними тремя месяцами 2021 года. Говоря о причинах плачевных результатов января-марта 2022 г., специалисты добавляют к вышеуказанным еще и ослабление правительственной поддержки экономики после выхода из пандемии.
Главный драйвер экономики, потребительские расходы, выросли в первом квартале на 2,7% в годовом исчислении. Рост по сравнению с последним кварталом прошлого года незначительный. Увеличились и расходы на оборудование и исследования с развитием. Причем, довольно существенно – на 9,2%.
Невеселая отчетность, которая добавит головной боли демократам и Белому в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, тем не менее, едва ли заставит руководство Федеральной резервной системы (ФРС) изменить планы по быстрому увеличению ключевой ставки. Например, по причине существования опасений, что американская экономика развивается в последнее время слишком быстро. Достаточно сказать, что частный спрос в январе-марте вырос на 3,2% и значительно превысил прогнозы ФРС, которые были 1,8%.
Сейчас американская экономика, по мнению специалистов, столкнулась со множеством вызовов. В первую очередь, это разрывы цепочек поставок, дефицит рабочей силы и высокая инфляция. В Вашингтоне преобладает мнение, что экономика выдержит высокие ставки и вернется во втором квартале и в более отдаленном будущем к более медленному росту.
Потребители по мере отступления пандемии и отмены ограничений все больше тратят на услуги. Здесь неплохим примером являются поездки и путешествия. К примеру, наполняемость гостиниц в США в неделю, закончившуюся 23 апреля, составила 65,8%. В конце января, по данным STR, она была 49,6%.
Стремительно растет и количество пассажиров, путешествующих по воздуху: в конце апреля их численность вплотную приблизилась к 2,1 млн человек, тогда как тремя месяцами ранее она была в полтора раза ниже – 1,4 млн.
Если говорить о прогнозах на будущее, то экономисты опрошенные WSJ, ожидают в последнем квартале этого года рост ВВП на 2,6% по сравнению с последними тремя месяцами предыдущего года. Это, приблизительно, столько же, сколько было в 2019 году, но значительно ниже прошлого года (5,5%).
Сейчас главным источником силы экономики является рынок труда. Заявки на пособия по безработице в первом квартале резко сократились, потому что в условиях нехватки рабочей силы предприниматели обеими руками держатся за сотрудников и поднимают им зарплаты – на прошлой неделе число заявок на пособие по безработице снизилось до 180 тыс.
Бизнес сильно сдерживают и быстро растущие цены. Максимальная за четыре десятилетия инфляция, выросшая в марте на 8,5% по сравнению с мартом 2021 года, значительно снижает покупательную способность домовладений. Она полностью «съедает» все, чего добились большинство простых американцев: их зарплаты в марте выросли на 5,6%.