Fesco запустила регулярные морские контейнерные перевозки из Новороссийска в Стамбул

Ведущая российская транспортно-логистическая группа Fesco объявила о начале регулярных морских контейнерных перевозок сервисом Fesco Turkey Black Sea из Новороссийска в Стамбул.

«Транспортная группа Fesco (FESCO) запустила регулярный морской контейнерный сервис Fesco Turkey Black Sea (FTBS), который связал порты Новороссийска и Стамбула», — говорится в сообщении пресс-службы компании. Уточняется, что ближайшее отправление судна из Новороссийска запланировано на 30 апреля.

Судна Стамбул — Новороссийск — Стамбул будут отправляться раз в неделю. «Новый сервис ориентирован на доставку товаров народного потребления из Турции в Россию и промышленных грузов российского производства в обратном направлении», — поясняется в пресс-релизе.

Транспортная группа Fesco обладает активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы «Трансгарант» и «Дальрефтранс», а также сухие терминальные комплексы в Новосибирске, Хабаровске и Томске. Флот компании состоит из 21 транспортного судна. Группа осуществляет перевозки, в основном, на собственных морских линиях.

Логистика превратилась в одно из орудий Запада в экономической войне против России. После обострения геополитической ситуации с российскими грузами в одночасье отказались работать ведущие мировые логистические гиганты, прежде всего корпорации, связанные с морскими контейнерными перевозками. Об отмене заказов от российских клиентов (за исключением медицинских и товаров первой необходимости) объявили швейцарско-итальянская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk Line, французская CMA CGM Group, германская Hapag-Lloyd, японская Ocean Network Express (ONE), тайваньская Yang Ming. Помимо транспортных компаний российские грузы бойкотируют крупные порты Европы.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в РФ наблюдается проблема с наличием грузовых контейнеров. В первую очередь это связано с тем, что уходящие крупные международные логистические компании попросту забрали контейнеры, использовавшиеся на отечественном рынке, вместе с собой. Между тем, «контейнерный вопрос» является для экономики России стратегическим. В том числе и в контексте ее вероятного поворота на Восток и активизации грузоперевозок на данном направлении.