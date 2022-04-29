ФРС пойдет вразрез с данными

Как сообщило в четверг Министерство торговли США, по предварительным данным ВВП страны снизился в I квартале на 1,4% в годовом исчислении. Это первое после пандемического спада 2020 года сокращение американской экономики и оно оказалось неожиданностью для многих.

Первой реакцией рынка на эту статистику был резкий рост доходности казначейских облигаций США, снижавшейся накануне. Рынок акций открылся было в плюсе благодаря новой порции воодушевляющей квартальной отчетности ряда компаний. Так, Nasdaq Composite в первые секунды торгов прибавлял 1,96%, но затем стал падать и буквально через 10 минут даже оказался в «красной зоне».

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О грядущей в следующем году рецессии поговаривают давно, хотя и верят в нее далеко не все. Но от первых трех месяцев этого года опрошенные, например, Dow Jones аналитики в среднем все-таки ожидали положительной цифры — 1%. Консенсус-прогноз Reuters прогнозировал рост экономики на 1,1%. Другое дело, что разброс оценок был велик — от темпов подъема 2,6% до сокращения 1,4%. Правы оказались самые радикальные пессимисты.

Представления ФРС о том, что американская экономика находится сейчас в прекрасных кондициях, позволяли регулятору говорить о резком ужесточении денежно-кредитной политики. Об этом, конечно, проще рассуждать, когда последней статистикой по ВВП являются данные IV квартала 2021 года — рост на 6,9%.

Тем не менее решения Федрезерва, который на следующей неделе, как уверен рынок, поднимет ставку с 0,25-0,5% до 0,75-1% это, вероятно, не изменит. Инфляция находится на гораздо более высоком уровне (8,5%) и борьба с ней для регулятора приоритетна. Так что если замедление экономики идет и сейчас, то ФРС ему поможет.

Но это была только первая оценка изменения ВВП из трех. И уже звучат многочисленные заявления о том, что она не показательна — просто сложился ряд временных факторов, которые скоро исчезнут. «Это шум, а не сигнал. Экономика не впадает в рецессию, — цитировал CNBC главного экономиста Pantheon Macroeconomics Яна Шепердсона. — Чистая торговля пострадала из-за роста импорта, особенно потребительских товаров, поскольку оптовые и розничные торговцы стремились восстановить запасы. Это не может продолжаться долго, и со временем импорт резко сократится, а чистая торговля ускорит рост ВВП во втором и (или) третьем квартале».

Аналитики напоминали о том, что потребительские расходы были устойчивыми, а инвестиции бизнеса увеличились. Минтруда США в четверг еще и отрапортовало, что заявки на пособия по безработице упали на 5 тыс. до 180 тыс. В общем, как отреагировал на почти полуторапроцентное падение ВВП Reuters, «хотя цифра в заголовке может вызвать вопли о стагфляции и рецессии в некоторых кругах, она не является истинным отражением экономики».

Действительно, говорить об устойчивой стагфляции еще рано, хотя сам факт спада ВВП на фоне высочайшей с 1981 года инфляции вообще-то налицо. Несколько месяцев это, конечно, пока лишь эпизод, а не свидетельство перехода экономики в новый режим. И о рецессии формально тоже надо говорить только после двух кварталов спада.

Но то, что процессы идут именно в этом направлении вполне очевидно. И происходит это не только в США. Просто версия о том, что именно здесь находится островок экономической стабильности, пока не выдерживает столкновений с реальностью. Но почему это должно удивлять или раздражать — совершенно неясно.

«Прискорбно, что рост ВВП не оправдал ожиданий, но это неудивительно, поскольку экономика США остается очень нестабильной из-за геополитической турбулентности, вызванной событиями на Украине, глобальным кризисом цепочек поставок, ростом инфляции и продолжающейся пандемией COVID-19, — цитировало Yahoo! Finance главного экономиста CUNA Mutual Group Стив Рика. — Все эти факторы сократили темпы роста ВВП во всем мире».