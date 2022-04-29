Гастротуры по России становятся трендом сезона

Более 80% россиян, которые запланировали поездки на майские праздники, собираются отправится в путешествие по России. Такие данные привел сегодня сервис «Тинькофф Путешествия» по результатам проведенного опроса.

Аналитики отметили, что около 37% граждан РФ хотят отправиться в путешествие, примерно такое же число человек — планируют остаться дома. Остальные 25% респондентов затруднились ответить на данный вопрос.

В сообщение сервиса подчеркивается, что среди тех, кто планировал отдыхать вне домашних стен, 81,5% выбрали путешествия по России и только — 18,5% за границей.

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В России отдохнет больше людей, чем в прошлом году

PR-директор ANEX Tour Алена Хитрова в беседе с корреспондентом «Эксперта» отметила, что, хотя отдых за рубежом на сегодня востребован, а самыми популярным направлением остается Турция, Россия, безусловно, входит в топ спроса на майские праздники. «Кроме того, можем отметить спрос на туры в Казахстан на побережье Каспийского моря», — отметила она.

Впрочем, желающих сменить обстановку было много уже в апреле. Согласно данным исследования CloudPayments, онлайн-спрос на авиабилеты в период с 4 по 24 апреля по сравнению с предыдущими двумя неделями вырос почти в два раза. Таким образом, онлайн-оборот увеличился на 98%. Что касается железнодорожных билетов, то в данной категории спрос увеличился на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — на 12%.

Не остановили россиян и подскочившие цены на туры, в том числе на поездки внутри России — в среднем на 15%. При этом туроператоры полагают, что большую роль в увеличение потребительского спроса сыграла и программа туристического кэшбека, благодаря которой продажи выросли на 35%. Программа работала с 15 марта по 15 апреля. Турпродукт должен был быть оплачен картой «Мир», на которую в течение пяти дней возвращалось 20% от стоимости турпродукта (максимум 20 тысяч рублей).

«По нашим прогнозам, в высокий курортный сезон — с мая по сентябрь — в стране отдохнет более 31 млн туристов. Это если брать только классифицированные средства размещения. И это плюс 20% к показателям прошлого года. То есть мы видим очень хороший спрос и рост туристического потока», — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе брифинга накануне.

Отечественные туристические платформы набирают клиентов

Особую популярность, особенно в свете ухода иностранных сервисов по бронированию (например, Booking.com) приобрели не только российские туроператоры, но и туристические онлайн-платформы.

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«Интерес россиян к российским туристическим платформам вырос: 90% услуг в своем сегменте рынка обеспечивали зарубежные порталы Booking.com и Airbnb. Для российских платформ их уход — шанс получить "высвободившуюся" аудиторию. Конкуренция между платформами будет лежать в основном в качестве технологического решения, в гибкости ценовой политики (размере комиссий) и в сфере маркетинга. Международные бренды ушли не навсегда. Большинство из них планирует возобновить работу в перспективе нескольких месяцев. Это “окно возможностей”, которым важно успеть воспользоваться», — рассказали «Эксперту» в компании «Турмашина», запустившей глобальную систему для путешествий по стране «Давай».

Количество заказов, сделанных на данной платформе, увеличилось в апреле на 85%. «Наибольшей популярностью среди направлений пользуются Дагестан, Санкт-Петербург и Кавказ», — сказали в пресс-службе «Турмашины».

Растущий интерес подтвердил и сервис RUSSPASS. Кроме того, команда платформы выяснила, что самыми популярными среди их пользователей стали именно российские направления — Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский Край, Карелия и Крым. Также спрос вырос на поездки в Нижегородскую область, Ростовскую область, Камчатский край, Мурманскую область и Новосибирскую область.

«По проведенным опросам путешественников самым популярными вариантами поездок на майские праздники стали поездки в соседний город или регион на автомобиле. Можно также выделить еще одну категорию среди интересов на майские — городской туризм и путешествия по своему родному городу», — заявил «Эксперту» представитель RUSSPASS.

Кроме того, подчеркнули в RUSSPASS, важным фактором для выбора направления путешествия становится и гастрономическая составляющая, что в своем роде, дает лучшее понимание о культуре того или иного города.

«Например, наряду с Петербургом и Москвой можно отметить Нижний Новгород с их кафе и ресторанами. Эти направления для путешествий тесно связаны с гастрономическим опытом, наряду с культурным изучением города и прогулками», — заключили в пресс-службе сервиса.