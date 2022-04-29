Глава ЦБ пояснила, как в нынешних условиях формируется курс рубля

Банк России не таргетирует уровень курса национальной валюты, и задачи искать компромиссный вариант для экспортеров и импортеров перед регулятором не стоит, заявила на пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, курс рубля должен оставаться плавающим с учетом ограничений на движение капитала.

«У нас значимо изменились факторы, которые влияют на валютный курс при ограничениях движения капитала. Прежде всего на него влияние оказывает торговый счет, торговое сальдо, и насколько экспорт превышает импорт — и это основной фактор, хотя у нас какие-то потоки капитала остаются. Но при этом регулятор исходит из того, что при ограничениях по движению капитала в рамках текущего счета, курс должен оставаться плавающим, должен балансироваться в зависимости от того, сколько экспортеры продают, сколько импортеры покупают», — цитирует агентство «Прайм» Набиуллину.

Ограничения по счету капитала, по ее словам, ослабляют возможности финансовых рынков и потоков сглаживать колебания валютного курса. При этом есть еще сезонные колебания в рамках курса текущего счета, поэтому курс может быть более волатильным, чем при открытом счете капитала и механизме бюджетного правила, отметила глава ЦБ.

«Что касается некоего компромиссного курса, который будет выгоден и экспортерам, и импортерам, еще раз хочу подчеркнуть, что мы не таргетируем никакой уровень курса. Мы считаем, что это благо — иметь плавающий курс, но сейчас он в рамках ограничений движения капитала. И такой задачи у нас нет — искать какой-то компромиссный курс», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее «Эксперт» писал, что Министерство финансов совместно с Центробанком работает над мерами, которые повысят прогнозируемость курса рубля и снизят его волатильность. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Министр назвал ожидаемым укрепление курса национальной валюты. Он считает, что это произошло благодаря сильному платежному балансу — экспорт энергоресурсов остался на прежнем уровне. Сейчас правительство и Центробанк, по его словам, готовят меры по ограничению импортных поставок и постепенному снятию ограничений по использованию иностранной валюты.

