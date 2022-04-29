Кабмин расширяет доступ к социальной поддержке для семей с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет доступ к социальной поддержке семей с детьми, сообщается 29 апреля на сайте правительства. Согласно документу, в течение 2022 года при расчете потребности в получении выплат на детей не будет учитываться доход члена семьи, уволенного после 1 марта текущего года и признанного безработным.

«Согласно действующим правилам, среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из доходов всех ее членов за последние три месяца. Для 2022 года устанавливается исключение - при расчете дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным. Это позволит не только расширить круг получателей мер социальной поддержки, но и увеличить ее размер», - пояснили в правительстве.

В данном случае речь идет о ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет и ежемесячном пособии в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка. Данная поддержка предусмотрена для семей, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Размер выплат будет рассчитываться в зависимости от дохода семьи.

В правительстве добавили, что по новым правилам, которые не учитывают доход члена семьи, потерявшего работу после 1 марта, уже назначаются ежемесячные пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет, а также заключаются социальные контракты.

