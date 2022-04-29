Как провести идеальные майские выходные

Увидеть легендарный мюзикл «Шахматы»

Легендарный мюзикл от композиторов ABBA и автора песенных текстов «Короля Льва» с трехэтажными декорациями, беспрецедентным для театра светом и музыкой, не имеющей аналогов в жанре мюзикла. «Шахматы» входят в число мировых театральных хитов наравне с «Призраком Оперы», «Отверженными» и MAMMA MIA!

В основе сюжета легендарного мюзикла — захватывающая история соперничества русского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону на фоне противостояния двух сверхдержав — СССР и США. Большая игра и две женщины, которые неожиданно меняют весь ее ход!

Постановка, идущая в Театре МДМ вот уже второй сезон, получила не только признание зрителей, но и высокую оценку экспертов: мюзикл был удостоен трех наград театральной премии «Золотая Маска». Это рекорд в категории «Оперетта—мюзикл» в 2022 году.

Кстати, в течение всех майских выходных «Шахматы» идут не только вечером, но и днем, поэтому вы с легкостью найдете подходящее время для посещения постановки.

Сводить детей в гости к Смешарикам

В майские субботы, 7, 14 и 21 мая, на территории Детского клуба VEGAS KIDS во всех трех торгово-развлекательных комплексах VEGAS пройдут анимационные шоу и мастер-классы с персонажами популярного сериала «Смешарики».

Юных посетителей ждут увлекательные представления и игры, в ходе которых они узнают много интересных и познавательных фактов про жителей Ромашковой долины, погрузятся в волшебный мир мультипликации, а также смогут сфотографироваться с любимыми героями.

За прохождение мастер-классов все участники получат специальные наклейки со Смешариками, которые можно вклеить в паспорт постоянного посетителя и в дальнейшем, собрав 6 штук, обменять на сувенир у стойки информации ТРК VEGAS.

Адреса и даты мероприятий:

VEGAS Каширское (м.Домодедовская) – 07.05

VEGAS Крокус Сити (м.Мякинино) – 14.05

VEGAS Кунцево (м.Молодежная) – 21.05

Время проведения мероприятий:

14:00 – 15:00 – спектакль и анимационное шоу от Театра-студии «Смешарики»

14:00 – 17:00 – мастер-класс со Смешариками

К слову, VEGAS славится своей развлекательной программой не только для детей, но и для взрослых: покататься на катке – отличная идея в любое время года, особенно на атмосферном «Ледо», в самом центре торгового комплекса VEGAS Крокус Сити. Тем, кто хочет получить заряд адреналина, VEGAS Кунцево предлагает покататься на картинге. Если вы никогда не водили авто, не переживайте - здесь не нужны навыки вождения и специальная подготовка.

Провести романтический вечер на мюзиклах за столиками в Театре МДМ

Зрители мюзиклов «Первое свидание» и «День влюбленных» театральной компании «Бродвей Москва» смотрят спектакли, уютно сидя за столиками, ведь действие разворачивается в баре, в который превратилось фойе Театра МДМ.

Мюзикл «Первое свидание» — это настоящая таблетка от грусти! Представьте, у вас за плечами неудачные отношения и вы отчаялись устроить личную жизнь, но на помощь приходят любящие родственники и организуют для вас свидание вслепую. Неловкие паузы, глупые шутки, забавные совпадения, неожиданные признания — и вот вы уже танцуете первый танец. Теперь главное — ничего не испортить.

В центре сюжета мюзикла «День влюбленных» герои, планирующие свадьбу, но все начинает рушиться уже в момент составления списка гостей. Спланировать предстоящую свадьбу, чтобы угодить всем родственникам и друзьям – задача не из легких. Смогут ли влюбленные организовать идеальную свадьбу и при этом остаться вместе – узнаете в Театр МДМ.