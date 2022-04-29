Холдинг «Коломенский» приобрел российские активы финской компании Fazer

Булочно-кондитерский холдинг (БКХ) «Коломенский» приобрел российский бизнес финской компании Fazer.

Об этом сообщает пресс-служба «Коломенского», передает ТАСС. Новость о совершенной сделке появилась также на сайте Fazer Group.

«"Коломенский", принадлежащий Алексею Тулупову, президенту компании Sminex, заключил сделку по приобретению ООО "Хлебный Дом" (ранее ООО "Фацер")», — говорится в пресс-релизе российского холдинга. Уточняется, что в периметр сделки вошли три фабрики в Санкт-Петербурге и одна в Москве. «Все предприятия продолжат свою работу», — подчеркивается в сообщении.

Сумму сделки в настоящий момент не раскрывает ни одна из сторон.

«Коломенский» является лидером на рынке хлебобулочных изделий России. По данным консолидированной финансовой отчетности холдинга, в прошлом году его выручка составила 14,5 млрд рублей.

Приобретение ООО «Хлебный Дом» позволит холдингу выйти в Северо-Западный федеральный округ и начать работать в новых продуктовых категориях, отмечают в компании. Сообщается, что БКХ расширил присутствие на кондитерском рынке и вышел в сегмент замороженных хлебных полуфабрикатов. «Покупка российского бизнеса Fazer даст нам синергетический эффект. Мы увеличиваем свои производственные мощности за счет современных площадок, объединяем логистические потоки, расширяем географию присутствия и направления деятельности. Мы продолжим развивать торговые марки ООО "Хлебный Дом". Кроме того, в наших планах дальнейшее расширение производственных мощностей холдинга и создание новых рабочих мест», — цитирует Алексея Тулупова пресс-служба компании.

«Я рад, что мы подписали соглашение о продаже нашего российского бизнеса. Выезд из России — сложный процесс, и теперь мы на один шаг ближе к достижению полного и контролируемого выхода», — приводятся на сайте Fazer Group комментарии президента и гендиректора компании Кристофа Вицтума. В пресс-релизе группы указывается, что в рамках процесса выхода завершено переименование российской дочерней компании, использование товарного бренда Fazer в РФ прекращается. Все необходимые разрешения властей, в том числе Федеральной антимонопольной службы России, получены.

В Fazer в России в общей сложности работает 2300 человек, из них 1600 — в Санкт-Петербурге. В прошлом году чистая выручка компании от продаж в РФ составила около 157 млн евро, то есть 13% от чистой прибыли группы. В марте Fazer сообщила о смене юридического наименования на ООО «Хлебный дом» для продолжения работы ее предприятий на территории РФ. В компании заявили, что не будут закрывать хлебозаводы в Петербурге и Москве, несмотря на решение группы Fazer уйти из России. В комитете по промышленной политике Санкт-Петербурга рассказали, что городские власти «прорабатывают план действий» совместно с компанией.

Холдинг «Коломенский» располагает четырьмя производственными площадками, которые находятся в столичном регионе. Производственные мощности предприятия — 700 тонн продукции в сутки, сейчас они составляют около 550 тонн. Компания известна брендами «Коломенское», «Шоколадница», «Мастер пирогов», «Ржаной край», «Здоровый край» и «Даниловский».