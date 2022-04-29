Китай успешно запустил два спутника дистанционного зондирования Siwei

В пятницу Китайское национальное космическое управление успешно запустило на орбиту два спутника дистанционного зондирования земли Siwei, передает ТАСС, ссылаясь на Центральное телевидение Китая.

Сообщается, что запуск был осуществлен в 12:11 по местному времени (07:11 по московскому времени) с использованием ракеты CZ-2C с космодрома Цзюцюань на севере страны. Для носителя этой серии он стал 417-м по счету.

Эти спутники будут использоваться для изучения запасов природных ресурсов в Китае, для изучения мирового океана, для проведения исследований в области экологии, с целью цифровизации сельскохозяйственного сектора экономики и обеспечения общественной безопасности в городах, говорится в сообщении телеканала.

Пекин в последнее время активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники. Помимо этого Китай разрабатывает технологии для исследования Луны и одновременно осуществляет проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической станции КНР, которая по плану должна начать работать в этом году.

