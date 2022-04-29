Минфин исполнил обязательства по евробондам в долларах

Минфин России исполнил обязательства по суверенным еврооблигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» в долларах США. Выплаты доведены до платежного агента по этим еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch), говорится в сообщении на сайте министерства.

«Минфин России информирует, что выплата купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2022 году выпуска № 12840060V «Россия-2022» (ISIN: XS0767472458 / US78307ADC45) в сумме 564,8 млн. долл. США (с учетом проведенного ранее Минфином России выкупа данных облигаций), а также выплата купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации выпуска со сроком погашения в 2042 году выпуска № 12840061V «Россия-2042» (ISIN: XS0767473852 / US78307ADE01) в сумме 84,4 млн. долл. США были доведены до платежного агента по этим еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch)», — заявили в Минфине.

Платежи были осуществлены в валюте выпуска данных евробондов, а именно — в долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией, подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Эксперт» писал, что 6 апреля Минфин сообщил о выплате по евробондам в рублях. Это было сделано из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте. Денежные средства были перечислены в «Национальный расчетный депозитарий» для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям. Сумма выкупа составила $649,2 млн. Конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем Россия получит доступ к замороженным валютным счетам, подчеркнули в Минфине.

