Минобороны России заявило об уничтожении корпуса ракетно-космического предприятия в Киеве

Воздушно-космические силы России уничтожили высокоточным оружием производственные корпуса ракетного предприятия в Киеве, сообщил ТАСС, ссылаясь на сообщение официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

«Высокоточным дальнобойным оружием воздушного базирования Воздушно-космических сил России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической промышленности "Артем" в Киеве», - цитирует его информационное агентство.

РБК со ссылкой на украинский онлайн-сервис проверки компаний YouControl РБК сообщает, что «Артем» принадлежит госконцерну «Укроборонпром», основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов, а также воздушных и космических летательных аппаратов. В частности, эта компания разработала неуправляемые авиационные ракеты РС-80 для вооружения военных вертолетов и самолетов различных типов.