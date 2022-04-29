Набиуллина спрогнозировала пик инфляции в России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сделала прогноз о наступлении пика инфляции в России. По её мнению, его можно ожидать в конце текущего года, передаёт РИА Новости.

«В годовом выражении мы пик видим в конце 2022 года», – сказала глава регулятора на пресс-конференции, отвечая на вопрос, какую инфляцию Банк России ожидает на пике и когда он будет зафиксирован.

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция за следующие 12 месяцев – на апрель 2023 года – будет гораздо ниже.

«В рамках базового прогноза она будет находиться в диапазоне 10-12%», – предположила она.

При этом председатель Банка России заявила, что сейчас наша страна находится в зоне колоссальной неопределённости. В этой связи в будущем возможны как проинфляционные, так и дезиинфляционные эффекты.

«ЦБ РФ считает, что пока наиболее возможен проинфляционный сценарий», – подчеркнула Набиуллина.

Кроме того, она отметила, что риски раскручивания инфляционной спирали в России снизились на фоне стабилизации инфляционных ожиданий и роста сберегательных настроений.

«Стабилизация инфляционных ожиданий и рост сберегательных настроений означают, что риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились», – сказала глава Центробанка.

Как ранее сообщал «Эксперт», Банк России в базовом среднесрочном прогнозе ожидает сокращение российской экономики на 8-10% в 2022 году, в 2023 году – в пределах от 3 до 0%, а в 2024 году – рост на 2,5-3,5%.

Регулятор также снизил прогноз роста ипотечного и потребительского кредитования в РФ, скорректировал ожидаемую цену нефти и повысил прогнозируемый отток капитала из России.