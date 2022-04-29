Опасные гастроли: в ПСБ не знали об участии Би-2 в юбилее СПО «Арктика»

Накануне в Омске музыкальный коллектив отменил свой концерт из-за отказа администрации площадки снять или закрыть растянутый над сценой баннер с надписью «Zа Президента!». А ранее группа дала ставший скандальным концерт в Северодвинске в рамках праздника, посвященного 70-летию СПО «Арктика».

Данное предприятие входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация» и специализируется на выполнении электромонтажных и регулировочных работ широкого профиля, сервисном обслуживании и ремонте радиоэлектронного вооружения — систем радиосвязи, радиолокации и радиоразведки, телевидения, навигации, гидроакустики, гидролокации. Северное производственное объединение участвует в строительстве АПЛ четвертого поколения проектов «Ясень» и «Борей», ремонте и модернизации крейсера «Адмирал Нахимов».

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Незадолго до концерта вокалист Егор Бортник, выходящий на сцену под псевдонимом Лёва Би-2, отметился в социальных сетях заявлением, в котором негативно отозвался о проводимой российской армией спецоперацией на Украине. Более того, музыкант указал, что она приведет к тяжелым политическим и экономическим последствиям для России. Речь в его комментариях, помимо прочего, шла о репарациях, об отсутствии будущего, о том, что страна будет отброшена «в позапрошлый век», и о ее грядущей «полной нищете». «Чуда не будет. Будет облупленный бассейн без воды», — заключил фронтмен группы.

Также антивоенные посты публиковал и музыкальный лидер коллектива Александр Уман, известный как Шура Би-2. Кроме того, в группы прошла зачистка рядов. Вне творческой единицы оказался художник по свету, который спецоперацию публично поддержал.

Впрочем, свои текущие гастроли, являющиеся, несмотря ни на какие апокалиптические прогнозы, неплохим источником дохода (например, на сайте концертно-праздничного агентства «ProConcert» указан гонорар в 7 млн рублей за один концерт), группа прерывать не стала. Музыканты на прошлых выходных отправились в Северодвинск на юбилей стратегического оборонного предприятия, продукция которого, вероятно, задействовала при демилитаризации и денацификации Украины.

Каким образом стоящий на столь далеких от поддержки российской армии и флота позициях коллектив оказался на корпоративном по своей сути мероприятии работающего на ВМС РФ градообразующего завода, не совсем понятно. При планировании юбилея явно не учитывались репутационые риски. Особенно при том, что и без политики репутация Би-2 имеет скандальный флер. Достаточно вспомнить задержание Егора Бортника перед футбольным матчем московского «Спартака», когда он попытался пройти в VIP-ложу стадиона с пакетиком марихуаны в кармане.

В результате ситуация с празднованием 70-летия СПО «Арктика» вызвала широкий и крайне неприятный для всех, имеющих к ней отношение, резонанс в медиа. Начался «разбор полетов». В региональных СМИ после концерта появились сообщения о том, что спонсором юбилея был опорный для отечественной оборонки Промсвязьбанк (ПСБ). Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил по этому поводу запрос на имя Генпрокурора РФ Игоря Краснова.

На письмо «Эксперта» с просьбой прокомментировать, из каких средств было оплачено мероприятие и было ли известно руководству СПО «Арктика» о заявлениях артистов, ответа на момент публикации не последовало.

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На предложение уточнить, было в действительности ли выступление Би-2 оплачено за счет Промсвязьбанка, в пресс-службе денежно-кредитной организации ответили: «ПСБ не имел никакого отношения к концепции программы мероприятия и не располагал информацией о готовящихся в рамках мероприятия выступлениях и артистах».

Между тем, сразу после второго подряд скандала подряд группа Би-2 сделала официальное заявление, объяснив отмену выступления в Омске тем, что им просто «не дали провести концерт». Про Z-символику в нем нет ни слова. «Сейчас эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой Би-2 подвергается в СМИ на протяжении последней недели», — подчеркивает группа.

Ни у северодвинской, ни у омской историй, скорее всего, никакого продолжения не будет. Тем более, с участием генпрокуратуры. Ведь, несмотря на острую реакцию общественности, за музыкантов, основавших группу в Белоруссии, а затем без особого успеха пытавшихся сделать музыкальную карьеру в Израиле и Австралии, вступилась официальный представитель МИД Мария Захарова. Посыл ее в чем-то перекликается с недавними словами пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова о патриотизме Ивана Урганта.

«Вся эта история вокруг Би-2 - казус исполнителя, уверена. Так бывает: все хотят, как лучше, а не получается даже хорошо. Ни идеологии, ни политики там нет и близко», — отменила она, добавив, что «в верноподданническом угаре началась травля, которая у “цивилизованных” называется “культура отмены”».

«Понимаю и тех, кто близко к сердцу принимает все, что напоминает предательство. Сама такая. Так как же быть? Как выжить с “обостренным чувством справедливости” и неприятием “культуры отмены”? Время требует от нас именно этого: всем сердцем почувствовать чужую боль и ради справедливости унять тщеславие. Не пользоваться моментом в конъюнктурных целях, гасить в себе злобу и агрессию, какими бы благородными мотивами они ни были вызваны, сохранять достоинство, сплотиться и быть мудрыми. И ещё. Любить друг друга», — подытожила Мария Захарова.

На сайте группы Би-2 никаких изменений в гастрольном графике после недели скандалов не произошло. Любители творчества коллектива смогут лицезреть своих кумиров в мае в Санкт-Петербурге, Астрахани, Пензе и других городах России. Заплыв по пока еще не облупившемуся бассейну продолжается.