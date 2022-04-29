Открылась фотовыставка в Крокус Сити Океанариуме

27 апреля Крокус Сити Океанариум наполнился улыбками и невероятно доброй энергетикой – в этот день благотворительный фонд «Дети-бабочки» открыл свою фотовыставку, посвященную жизни детей с ихтиозом – редким генным заболеванием кожи. Площадкой фотовыставки стал Крокус Сити Океанариум, чтобы широкий круг посетителей узнал о существовании людей с ихтиозом, которых во всем мире называют «рыбками».

В день открытия кроме экскурсионной программы по трем экспозициям Крокус Сити Океанариума («Моря и Океаны», «Реки и Озёра». «Джунгли»), гостей ждали познавательное занятие «Эти особенные рыбки», сказочное подводное шоу русалочек, оригинальная фотозона и памятные подарки.

На экскурсионном маршруте морской экспозиции Океанариума представлены работы фотографа Даниила Артемьева с участием подопечных фонда. Визуальная концепция выставки – портреты детей сквозь прорванную бумагу – отражает главные послания месяца осведомленности об ихтиозе: полноценная жизнь вопреки диагнозу, информационный прорыв, преодоление социальной изоляции и предрассудков по поводу заболевания. Выставка рассказывает об ихтиозе, показывает лица и судьбы детей – их неординарные, сильные личности через историю редкой болезни.

Цель выставки – не только сбор средств для оказания адресной помощи, но и просвещение, победа над страхами и стереотипами, чтобы детки с ихтиозом чувствовали себя в обществе, как «рыбы в воде».

15 мая Крокус Сити Океанариум приглашает посетителей на познавательное занятие «Эти особенные рыбки» для группы 8+, на котором расскажут об особенных рыбках и особенных детях. Все средства от продажи познавательного занятия будут перечислены в фонд.

Также в дни фотовыставки будут проводиться специальные экскурсии по экспозиции «Моря и Океаны», рассказывающие о подопечных фонда и его деятельности. 10% дохода специальных экскурсий будут перечислены в фонд для помощи подопечным с ихтиозом.

Выставка пройдет в рамках международного месяца осведомленности об ихтиозе до 31 мая. Посетить выставку и познакомиться с чудесными «рыбками на земле» - подопечными фонда «Дети-бабочки» посетители смогут ежедневно в часы работы Крокус Сити Океанариума (с 10:00 до 22:00, кроме санитарного дня 23 мая).