Поезд с украинскими беженцами прибыл в Хабаровск

Поезд с более чем 300 беженцами из Украины прибыл в Хабаровск, передает агентство РИА Новости.

Ранее Дальневосточное полномочное представительство сообщило, что Хабаровский край готов принять новые группы украинских беженцев. Губернатор края Михаил Дегтярев сообщил, что люди будут размещены в Хабаровске и Хабаровском районе в девяти пунктах временного размещения (ПВР) с обеспечением их трехразовым горячим питанием. В пункты, по словам губернатора, будет доставляться гуманитарная помощь.

Ранее в регион уже прибыли 60 человек, 16 из них проживают в ПВР, 44 человека находятся у родственников и знакомых.

Заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам Евгений Никонов заявил, что на сегодня главная задача областного правительства состоит в «максимальном облегчении обустройства таких граждан в регионе». Ранее власти изучали опыт других регионов по приему беженцев.

Отмечается, что переселенцам оказывается медицинская помощь. По прибытии в места временного содержания людям начнут оформлять временные документы в миграционной службе. Также в каждом пункте семьи будут встречать сотрудники Сбербанка, которые оперативно выдадут карты для получения единовременной социальной выплаты в размере 10 тысяч рублей. При необходимости сотрудники банка обменяют гривны на рубли, отметил Никонов.