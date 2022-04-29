Макроэкономика Промышленность

Промышленность в марте: спад чувствительный, но не фронтальный

Александр Ивантер
первый заместитель главного редактора журнала «Эксперт»
29 апреля 2022, 20:59
Владимир Бессонов, начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли института «Центр развития» НИУ ВШЭ

Российское промышленное производство в марте показало чувствительный спад после стабилизации декабря-февраля, свидетельствуют расчеты Центра развития НИУ ВШЭ по данным Росстата. Хотя по отношению к марту 2021 года статведомство показывает 3%-ный рост, а рост по итогам первого квартала к январю-марту прошлого года составил и вовсе 5,9%, аккуратные расчеты специалистов, проводящих сезонную и календарную корректировку официальных данных от месяца к месяцу, все же говорят о нисходящей тенденции в динамике промышленного выпуска.

Вот как прокомментировал ситуацию в промышленности Владимир Бессонов, начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли института «Центр развития» НИУ ВШЭ: «Согласно нашим оценкам, интенсивный промышленный подъем, начавшийся (с поправкой на календарный и сезонный факторы) в июле 2020 года, сменился в декабре 2021 года — феврале 2022 года стабилизацией, после которой в марте наблюдается снижение на 2%. Этот спад обусловлен санкционным кризисом, пришедшим на смену кризису, вызванному пандемией коронавируса. Мартовский спад целиком обусловлен снижением в обрабатывающих производствах (на 5%), тогда как добыча полезных ископаемых продемонстрировала продолжение незначительного подъема, а в обеспечении электроэнергией, газом и паром, как и в водоснабжении, водоотведении и пр., заметной реакции на санкционный кризис не наблюдается. Сильнее пострадало производство продукции высокой степени переработки, на которое и было нацелено острие санкций».

По словам Владимира Бессонова, влияние санкционного шока в марте в наибольшей мере проявилось в производстве автотранспортных средств (-55%). В первую очередь это обусловлено снижением производства легковых автомобилей и соответствующих комплектующих. Серьезный спад в марте наблюдается в производстве железнодорожных локомотивов и подвижного состава (-25%), производстве электрического оборудования (-18%, что связано со спадом производства автомобилей), производстве табачных изделий (-17%), производстве резиновых изделий (-13%). 

Также в марте заметный спад (несколько процентов) отмечается в добыче угля, производстве текстильных изделий, производстве кожи и изделий из кожи, обработке древесины и производстве изделий из дерева, производстве бумаги и бумажных изделий, производстве кокса и нефтепродуктов, производстве химических продуктов и химических веществ.

В ряде видов деятельности заметного влияния шока пока не наблюдается (к их числу относятся, в частности, добыча сырой нефти и нефтяного газа), а в некоторых секторах, как сообщил Владимир Бессонов, продолжается подъем. Это, в частности, добыча природного газа и газового конденсата, производство лекарственных средств, производство изделий из пластмасс. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий сохраняется на высоком уровне.

«Несмотря на беспрецедентный санкционный шок, нынешний кризис пока развивается медленнее коронакризиса,  резюмирует Бессонов.  При этом по ряду видов продукции промышленного производства наблюдается подъем, который можно связывать с освоением отечественными производителями рыночных ниш, высвобождаемых в результате антироссийских санкций. Бросаются в глаза препараты лекарственные. Здесь был большой рост во время пандемии, что естественно. Но пандемия заканчивается, а интенсивный рост с высоких достигнутых уровней продолжается. Также замечательно растет производство домашней мебели, которую мы раньше покупали в IKEA: столы кухонные, шкафы кухонные, диваны, софы, кушетки, шкафы деревянные для спальни».