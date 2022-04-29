Россия и Иран продолжают сотрудничать, несмотря на ситуацию в мире, заявил посол

Москва и Тегеран продолжают сотрудничать в области продовольствия, несмотря на ситуацию вокруг Украины, сообщил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Несмотря на новые условия, мы работаем вместе с Россией, наши усилия сосредоточены на обеспечении продолжения сотрудничества в рамках добрососедства», - сказал посол.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН и Всемирная торговая организация (ВТО) призвали мировое сообщество принять срочные меры по обеспечению продовольственной безопасности в свете событий на Украине, заявив, что резкое повышение цен на основные продукты питания и перебои в поставках товаров могут «ввергнуть миллионы людей в нищету».

Ряд западных стран ввели новые санкции против России после начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвал западные санкции очень серьёзными, однако, по его словам, Россия готовилась к ним заранее. Он добавил, что они требуют анализа и координации действий ведомств с целью выработки ответных мер, соответствующих интересам Российской Федерации.



Президент России Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, главная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.