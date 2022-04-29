Российские интернет-гиганты подравняли ряды

Компания VK подписала соглашение о покупке сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». Соглашение содержит основные условия сделки с «Яндексом» по приобретению агрегатора новостей и рекомендательной платформы.

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Первые сообщения СМИ о подобной сделке между двумя крупнейшими компаниями российского интернета появились полтора месяца назад. Они были названы «слухами», каковыми, впрочем, и были на тот момент. Но вот 28 апреля компания VK выпустила пресс-релиз, в котором сообщила: «VK Company Limited объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с Яндексом по приобретению сервиса агрегирования новостей Яндекс.Новости и рекомендательной платформы "Яндекс.Дзен"».

Подробные условия сделки пока не раскрываются, так как для ее совершения стороны должны будут получить необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу.

Кроме того, VK опубликовала итоги первого квартала 2022 года. Согласно им, количество российских пользователей в месяц — 73,4 млн, ежедневных просмотров VK Видео — 2,45 млрд.

VK берет курс на развитие

По данным Mediascope, каждый месяц ВКонтакте посещает 84% российской интернет-аудитории, каждый день — 52%. Это крупнейшая на сегодня площадка России по объёму контента и количеству авторов. По данным Brand Analytics, в марте более 27 млн пользователей сети опубликовали там свыше 468 млн постов и комментариев.

В частности, отметили в компании, в последние месяцы ВКонтакте пришли сотни тысяч новых авторов, которые создают уникальный контент на площадке. Чтобы дать им возможность максимально использовать инструменты соцсети, запущены масштабные программы поддержки. Благодаря этому средний недельный заработок сообществ в конце марта на маркет-платформе увеличилсяв 1,5 раза, в VK Donut — на 39%, в партнёрской программе — в 2 раза, в видеомонетизации — в 4 раза.

Авторы, использующие VK Donut, в первом квартале заработали 67 млн рублей, что на 25% больше, чем в предыдущем квартале. Число сообществ, использующих VK Donut, выросло по сравнению с прошлым годом в 1,6 раза, а количество подписчиков, которые перечисляют средства через платформу, — в два раза.

В отчетный период ВКонтакте продолжила инвестировать в разработку новых функций и инструментов для предпринимателей. В результате общее количество пользователей, которые открыли собственный бизнес ВКонтакте, в марте достигло 2,4 млн человек. В марте более 600 тысяч новых предпринимателей начали там своё дело и протестировали инструменты для запуска бизнеса. Например, за месяц 280 тысяч сообществ стали использовать Магазин ВКонтакте для продажи своих товаров и услуг.

Одним из главных нововведений ВКонтакте назвали запуск ленты трендов «Актуальное». В основе ленты — специальный алгоритм, который каждую секунду анализирует миллионы постов и находит темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости. Затем алгоритм автоматически группирует записи в удобном виде по тематическим сюжетам.

«ВКонтакте видит растущий интерес аудитории ко всем сервисам социальной сети. Поэтому компания планирует продолжить запускать программы поддержки новых авторов и предпринимателей, а также развивать ключевые направления», — заявили в компании.

«Яндекс» может сделать ответную покупку

Сложные времена требуют решительных действий, причем от всех, заявил «Эксперту» ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. У «Яндекса» лучше всего получаются интернет-сервисы для бизнеса или розничной торговли, а у VK Group больше наработок в сфере социальных сетей и массовых сервисов. Поэтому продажа «Новостей» и «Дзена» является вполне логичной. Сделка ещё требует одобрения ФАС, но в свете ухудшения условий получения капитала и поставок техники перспектива одобрения довольно высока.

Нельзя исключать, считает он, что в ближайшее время мы услышим о покупке «Яндексом» части бизнеса VK, считает аналитик. Пока же VK Group дополнит свои направления социальных сетей новыми возможностями на основе технологий «Яндекса». Это также повысит привлекательность уже существующих сервисов «ВКонтакте» и расширит аудиторию для «Дзен». Чем больше пользователей, тем больше возможностей монетизации и вознаграждения создателей контента.

Как отмечает, говоря о числе пользователей «ВКонтакте», Андрей Кочетков, при том, что в сравнении с американскими (де-факто — глобальными) или китайскими лидерами индустрии показатели скромнее, для русскоязычного сегмента интернета они являются внушительными.

Более того, на фоне ограничения деятельности североамериканских социальных сетей и сервисов в российском сегменте интернета у VK Group есть большое пространство для развития, как в области онлайн-видео, так и тематических блогов и продвижения. Эксперт здесь исходит из того, что любая кризисная ситуация имеет ограниченную продолжительность во времени. Поэтому сегодняшние решения работают на перспективу нормализации рынка, когда вложения в развитие социальных сетей и сервисов на их основе предоставят возможности монетизации многочисленной аудитории.

Кроме того, рост числа пользователей также позитивно скажется на продвижении собственных сервисов VK. Компания уже объявила о создании игрового центра VK Play, где присутствуют игры от самых простых до самых изощрённых сценариев действий.

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Также стоит вспомнить о продвижении за пределами ЕАЭС. Направления в Европе и Северной Америке закрыты и будут таковыми оставаться неопределённо долгое время. Однако этими регионами мир не ограничивается, напомнил Андрей Кочетков. В Азии проживает половина населения земли, которое местами слабо охвачено различными цифровыми услугами. Соответственно, только от компании и её гибкости зависит освоение новых географических направлений. В отличие от американских, или европейских интернет-проектов, у российских компаний больше гибкости в учёте социально-культурных особенностей потенциальных рынков.

Кроме того, кадровая проблема также может решаться за счёт привлечения специалистов из Азии, добавляет аналитик.

Также, как следует из его слов, для покупателя развитие многогранных сервисов социальных сетей — это более эффективный путь развития в сложившейся ситуации. А для продавца в данном контексте логично избавиться от иных направлений деятельности и развивать глобальную экосистему.

Пульсация «Дзена»

Развивая эту мысль, логично констатировать, что, вероятно, владельцы «Яндекса» предпочли максимально деполитизировать свой бизнес. Тем более, что для этого появились дополнительные финансово-экономические причины.

«Де-факто все достаточно просто: “Яндекс” сейчас выходит из активов, которые каким-либо образом могут быть связаны с политикой. К ним, собственно, и относятся “Новости” с “Дзеном”», — заявил «Эксперту» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Есть и вероятность, что в ближайшие месяцы «Яндекс» ждет реорганизация, прогнозирует эксперт. Будут созданы отдельные компании для работы в России и для остального мира.

А для VK Group сделка стала логичным расширением, продолжил Николай Переславский. Покупка «Дзена» — это возможность расширить «Пульс», который запущен на mail.ru и объединить эти две платформы в одну большую, где авторам будут платить приличные вознаграждения за их творчество и труд, уверен Николай Переславский.

Пока что мощностей «Пульса» не хватало для привлечения и серьезных авторов и крупных контрактов на рекламу, говорит он. С «Дзеном» этот процесс пойдет значительно лучше, поскольку эта платформа раскручена и на ней присутствует масса популярных блогеров, создавших там аккаунт и его наполняющих популярным контентом.

Поэтому данная сделка является взаимовыгодной, и наверняка она оперативно получит одобрение ФАС, заключил эксперт.