«Ростех» запустит в Рязани производство беспроводных датчиков для «умного дома»

Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» разработал систему для «интернета вещей».

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал беспроводные датчики для "умного дома", промышленного интернета вещей, систем безопасности и мониторинга параметров холодильного оборудования. Устройства изготовлены на базе герконов и отличаются от существующих аналогов расширенной сенсорикой и повышенной долговечностью», — говорится в сообщении.

В устройствах применяется технология Bluetooth с низким энергопотреблением, что позволяет увеличить срок их автономной работы до 10 лет без замены батарей, уточняется в пресс-релизе.

Сообщается, что линейка датчиков включает семь устройств, которые отличаются набором встроенных и внешних сенсоров, а также типом и емкостью элементов питания. «IoT-датчики предназначены для измерения температуры, влажности, освещенности, магнитного поля. Информация с датчиков поступает в мобильное приложение и систему мониторинга», — пояснили в пресс-службе.

Серийный выпуск новых устройств будет развернут на мощностях Рязанского завода металлокерамических приборов, который входит в «Росэлектронику».

По словам гендиректора завода Аркадия Орлова, датчики обладают широкими возможностями для применения, к примеру, их можно использовать на складах с особыми условиями хранения, в промышленном холодильном оборудовании и в теплицах. «У датчиков есть режим "Bluetooth Long Range", который позволяет использовать их на расстоянии более километра от Bluetooth-станции», — отметил Орлов. Он добавил, что первые опытные образцы устройств уже созданы.

Холдинг «Росэлектроника» образован в 1997 году, в состав «Ростеха» он вошел в 2009-м. Компания обеспечивает выпуск свыше половины объема электронных компонентов в России и объединяет более 140 предприятий и научных организаций по разработке и производству радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.

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