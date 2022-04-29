Рублевые инвесторы потеряли чувство страха

Банк России сегодня преподнес небольшой сюрприз, понизив ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта до 14% годовых. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал снижение показателя до 15%. При этом регулятор дал прозрачный намек на возможность дальнейшего понижения ставки.

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Снижение ставки в теории негативно для рубля, поскольку вслед за ставкой движутся доходности таких безрисковых инструментов, как ОФЗ и банковские депозиты. Но в нынешних условиях частичной финансовой блокады России, у инвесторов практически нет альтернативы рублевым вложениям. Поэтому реакция рубля на действия Банка России была очень кратковременной, и после небольшого снижения рубль продолжил уверенный рост.

«Подорожание рубля по-прежнему вызвано дисбалансом российского валютного рынка из-за регуляторных ограничений ЦБ и властей, которые обуславливают превышение предложения инвалюты над спросом. Поэтому даже решение Банка России снизить ключевую ставку на 3 процентных пункта до 14% вместо ожидавшихся 15%, не оказало давления на рубль. Напротив, он после умеренной просадки вернулся к росту», - прокомментировал ситуацию эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин.

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В моменте рубль в паре с долларом уходил в район 70,3. Отметка 70 руб. за доллар весь прошлый год была сильной преградой для укрепления рубля, ее удавалось «прокалывать», но закрепиться ниже надолго не получалось.

Причем рублевых «быков» не испугало ни приближение длинных нерабочих дней, за время которых может ухудшиться политическая ситуация, ни окончание налогового периода. Вероятно, сегодня на рынок вышла валюта, которой некоторые потребители из «недружественных стран» оплатили поставки газа.

По итогам дня рубль потяжелел к доллару на 1,6%, а за неделю рост составил около 6%. На чуть меньшую величину рубль вырос неделей ранее.

Можно ожидать, что за время 4-дневного «простоя» Московской биржи объем нереализованной валютной выручки накопится, и в среду мы увидим значительное превышения предложения долларов и евро над спросом. Учитывая, что в межпраздничные майские дни активность трейдеров и ликвидность рынка снижаются, можно с большой долей вероятности ожидать, что пара доллар-рубль провалится под отметку 70. После этого у многих игроков на понижение курса российской валюты сработают стоп-заявки, а спекулянты начнут открывать позиции, направленные на усиление позиций рубля.

Теперь на повестку дня выходит вопрос, при каком курсе российские монетарные власти начнут борьбу с укреплением национальной валюты, и какими мерами она будет вестись.

Но если рост рубля обоснован поступлением валютной выручки, то сегодняшний подъем Индекса Мосбиржи на 2,6% вызывает некоторое удивление.

Похоже, что инвесторы окончательно решили, что все худшее, что могло случиться, уже произошло, и стали агрессивно покупать акции.

Наибольший прирост сегодня показал один из лидеров предыдущих дней – «Лукойл». Акции компании выросли в последний торговый день апреля на 7,3%, а по итогам недели - почти на 23%. Однако с начала месяца бумага потеряла чуть более 17% капитализации.

Намного лучше рынка отторговали акции госбанков: Сбер вырос на 4%, а ВТБ – на 5,1%.

При этом в аутсайдерах торгов были расписки TCS Group (головная компания Группы «Тинькофф»), подешевевшие в рамках фиксации прибыли на 3,4%. По итогам прошедшей недели бумага прибавила почти 15% капитализации. Если и следующую неделю расписки закроют ростом, то техническая картина будет говорить о формировании восходящего, возможно даже V-образного тренда.

Техническая картина по Индексу Мосбиржи значительно улучшилась. Индикатор пробил вверх нисходящий канал от 4 апреля, прибавив за неделю 9,5%. Однако опасения относительно дальнейшего роста кроются в отсутствии притока свежих средств на рынок, и еще одной волны снижения исключать нельзя.

Но в целом покупки акций и рубля в преддверии выходных говорят о настрое трейдеров на рост рублевых активов в начале мая.