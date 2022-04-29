«Сибагро» увеличило сельхозугодия для новосибирского свинокомплекса на 15 гектаров

Холдинг «Сибагро» приобрел 15 га земли в Кочковском районе Новосибирской области для своего свинокомплекса АО «Кудряшовское».

Об этом со ссылкой на пресс-службу агрохолдинга пишет «Интерфакс».

Таким образом, сельхозугодия комплекса увеличились с 75 тыс. га до 90 тыс. га. Около половины этой территории — 40,5 тыс. га — выделят под пшеницу. Кроме того, на ней будут выращивать яровой ячмень, овес и сою. Отмечается, что к 2023 году площадь земельного фонда в Новосибирской области планируется увеличить до 100 тыс. га.

В настоящий момент «Сибагро» завершает предпосевную подготовку, идут работы по задержанию влаги в почве и подготовке семенного материала. Приступить к посеву планируется 5 мая.

«Сибагро» (ранее — «Сибирская аграрная группа») — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Компания специализируется на производстве свинины, колбасных изделий и деликатесов, а также куриного мяса и яйца. Концерн объединяет 15 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральном округах.

Несмотря на корректировку планов по закупкам сельхозтехники из-за санкций, компания сохранила план по сбору 1 млн тонн зерна в 2022 году, передает ТАСС. «Выходим на посевную кампанию практически без сокращения планируемых посевных площадей, что позволило оставить в силе план по сбору миллиона тонн зерна», — заявил первый заместитель председателя правления по растениеводству компании Сергей Мамонов. По его словам, недостающие посевные комплексы удалось компенсировать ремонтом старой техники, а также перераспределением мощности между предприятиями холдинга. В текущем году площадь посевов увеличилась со 170 тыс. га до 240 тыс. га. Планы «Сибагро» в два раза превышают результаты прошлого года, когда компания собрала около 500 тыс. тонн зерна.

Отмечается, что в 2022 году холдинг уже успел обновить 40% посевных комплексов и закупить 13 новых многофункциональных машин на общую сумму 195 млн рублей.

АО «Кудряшовское» зарегистрировано в 2001 году. Мощности комплекса включают три свиноводческие фермы, комбикормовый завод и растениеводческое подразделение.